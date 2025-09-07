Régimen de Maduro hace anuncio en medio de rumores sobre posible incursión de EE. UU. en Venezuela: “Nadie va a pisar esta tierra”

En medio de los rumores de una posible intervención estadounidense en Venezuela para atacar a los carteles de la droga que operan en ese país, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro anunció que se reforzará la presencia militar en varios estados caribeños.

De acuerdo con Vladimir Padrino, dispondrán de más hombres en la zona binacional con Colombia, tal como lo ordenó el dictador Maduro:

“El presidente Nicolás Maduro nos ha llamado para hacer un refuerzo especial al despliegue existente. Recuerden bien que aquí tenemos, en la zona de paz número uno, que comprende los estados de Táchira y Zulia, importantes efectivos. Teníamos un despliegue inicial de 10 mil efectivos, más 15 mil que ordenó nuestro comandante jefe; eso hace un total de 25 mil efectivos con medios navales, fluviales, con drones. Bien equipados”, dijo en un video.

El ministro del régimen, señalando un mapa, también resaltó que el régimen adelanta operativos en la Sierra del Perijá “para comprobar la no existencia de cultivos ilícitos”.

“Nuestro comandante jefe nos ha ordenado un refuerzo en toda La Guajira venezolana y en el estado Falcón, especialmente en la península de Paraguaná”, agregó.

Régimen de Maduro hace anuncio en medio de rumores de posible incursión de EE. UU. en Venezuela: “Nadie va a pisar esta tierra”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/XvZElHPRlE — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2025

En línea con lo anterior, manifestó que Maduro le ordenó que se refuercen las operaciones militares en otros estados, como Sucre.

Fue desde esa región que habría salido la lancha cargada con droga que fue atacada recientemente por militares estadounidenses, acción en la que murieron 11 personas.

Al final, sin mencionar a los Estados Unidos, Padrino lanzó un dardo:

“La Armada Bolivariana continúa su despliegue en los espacios marítimos, en la fachada caribeña y atlántica. Un despliegue efectivo. Y nuestra aviación militar bolivariana defendiendo nuestro espacio aéreo venezolano y patrullándolo también. Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra, a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Así que nosotros estamos en perfecta sintonía con el pueblo y su deseo de paz y victoria. Así que nosotros venceremos. Hasta la victoria siempre, pueblo de Venezuela”, concluyó Padrino.

Las tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro está cada vez más fuerte. | Foto: Getty Images

El plan que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro, según CNN

Este sábado 6 de septiembre, el medio internacional CNN reveló en unos de sus artículos que el presidente estadounidense, Donald Trump, sí estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, con el objetivo de debilitar al régimen.

“El presidente Donald Trump está considerando diversas opciones para llevar a cabo ataques militares contra carteles de droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes del Gobierno”, indicó puntualmente CNN.

A propósito, este domingo del 7 de septiembre, Trump fue cuestionado por periodistas del medio ABC sobre las posibilidades de un ataque al Cartel de los Soles en territorio venezolano y, sin hablar mucho, el mandatario estadounidense les respondió: “Ya lo averiguarán”.