Este viernes 5 de septiembre, el exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo y exsubdirector General de la Otan, Marshall S. Billingslea, compartió a través de su cuenta de X la identidad de quienes él acusa de ser los dos pilotos venezolanos que sobrevolaron de manera imprudente uno de los buques estadounidenses que se encuentra en el mar Caribe.

Según su publicación, los dos implicados serían “Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55 años″. Además, agregó que sus identidades eran plenamente conocidas.

The 2 Ven F-16 pilots who unwisely threatened the USS Jason Dunham yesterday were 44 y/o Cruz Alfredo Esteves Silva & 55 y/o Alfredo Tanzella Rangel. They’re well known



These 2 almost FAFO’d. The next pilots told to go at our ships should fly their planes to Puerto Rico & defect pic.twitter.com/8IDTJ0vvie — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) September 5, 2025

Su mensaje finalizó con un comunicado contundente dirigido a los que deseen seguir los pasos de los dos pilotos venezolanos que volaron aviones F-16: “Estos dos casi descubren las consecuencias. Los próximos pilotos enviados a atacar nuestros barcos deberían volar sus aviones a Puerto Rico y desertar”.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial ni del Departamento de Defensa ni de la Casa Blanca respecto a si estos dos individuos son efectivamente los sospechosos del sobrevuelo registrado el jueves 4 de septiembre.

No obstante, Billingslea es una persona con amplia experiencia en sistemas de inteligencia y defensa de Estados Unidos. Sin embargo, el veredicto final sobre la identidad de los pilotos venezolanos sigue en veremos.

En paralelo, el presidente Donald Trump sí tomó una decisión inmediata. Este mismo viernes 5 de septiembre ordenó a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que en caso de que aviones venezolanos pusieran en riesgo a los miembros desplegados, se debía proceder a derribarlos.

El incidente elevó más la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, países que en la actualidad protagonizan titulares en múltiples medios internacionales. La nueva política antinarcotráficos de Trump ha puesto en la mira al régimen de Nicolás Maduro, acusado de ser el líder del Cartel de los Soles.

Los aviones que hicieron el sobre vuelo fueron identificados como F-16 venezolanos. | Foto: AFP

Desde su regreso a la presidencia, el pasado lunes 20 de enero, Trump acusó directamente a Maduro de dirigir dicha organización criminal, la cual estaría integrada también por altos cargos del ejército venezolano.

Como parte de estas medidas, el mandatario estadounidense aumentó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta que Estados Unidos ha ofrecido por un ‘criminal’ de este perfil.