María Corina Machado hace presencia en el Hay Festival Cartagena 2026 y se pronuncia sobre la captura de Nicolás Maduro, “estaba dormida”

En el marco del Hay Festival Cartagena 2026, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado hace presencia en el evento cultural a través de su participación en una charla, transmitida virtualmente, junto a Michael Stott, editor para Latinoamérica del Financial Times.

Durante el conversatorio Debate: Venezuela hoy, y los posibles escenarios la líder opositora inició hablanso sobre cómo se enteró de la captura de Nicolás Maduro. aL respecto aseguró, “yo estaba dormida como la mayoría de todos. Yo no estaba en conexión con nadie, pero minutos después me enteré a través de mensajes en Caracas. Todavía estamos procesando un hito que es un parteaguas en América Latina”.

Machado continuó afirmando, “hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia estadounidense debido a los miles de crímenes en contra de la sociedad venezolana”.

Sobre la transición en Venezuela aseguró que “ha sido un camino hacia el reencuentro; los venezolanos hemos aprendido qué es la crueldad debido al régimen. La gente sabe que estamos al frente de una institución criminal”. Continuó asegurando que la transición será “a la venezolana”.

Michael Stott, editor para Latinoamérica del Financial Times instó a la líder además a narrar su reunión junto a Donald Trump tras la entrega de su Premio Nobel y la captura de Maduro. “Fue una reunión a la que fui con mucha expectativa, porque al final se trata de un tema de responsabilidad, hay miles de vidas de por medio y no me refiero solo a los venezolanos”.

En desarrollo....