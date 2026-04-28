Luis Fernando Urrego presentará en la FILBo 2026 su libro ‘FE: Finanzas Emocionales’, bestseller en cuatro países

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), el empresario y conferencista Luis Fernando Urrego presentará su libro FE: Finanzas Emocionales, una obra que ha alcanzado posiciones destacadas de ventas en Amazon en Estados Unidos, América Latina, México, Canadá y Alemania, y que plantea una mirada sobre la relación entre el dinero y las emociones.

Tras más de 15 años de trayectoria empresarial en Colombia y Estados Unidos, Urrego ha creado y liderado compañías y ha acompañado a miles de personas en procesos de desarrollo personal, liderazgo y toma de decisiones, con énfasis en la comprensión de las dinámicas que influyen en los resultados financieros.

Como parte de ese trabajo, fundó ‘Inversapp’, una startup tecnológica orientada a facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria, con el objetivo de ampliar oportunidades para la construcción de patrimonio e ingresos sostenibles en América Latina.

La presentación oficial del libro se realizará el 1 de mayo a las 11:30 de la mañana en el pabellón 8 de Corferias, en el marco de la programación de la feria.

La propuesta del autor integra pensamiento financiero, ingeniería, coaching y herramientas de comportamiento humano y sistemas familiares. Según su enfoque, los problemas financieros pueden estar relacionados con heridas emocionales, miedos, culpas y lealtades familiares heredadas.

“El problema no es sólo cuánto dinero ganan las personas o si saben manejarlo, sino desde qué historia se relacionan con él. En el libro explico cómo identificar esas creencias invisibles y transformar la relación con el dinero para generar resultados diferentes”, afirma.

Uno de los pilares de la obra es la redefinición de la abundancia y la riqueza, entendidas como una forma de vida basada en gratitud, equilibrio y merecimiento. La sigla FE alude a finanzas emocionales y a la capacidad de tomar decisiones con mayor conciencia.

La participación de Urrego en la FILBo 2026 se enmarca en la tendencia de integrar el liderazgo empresarial con el desarrollo de habilidades blandas aplicadas a la gestión financiera y la toma de decisiones en contextos empresariales y educativos actuales reales.