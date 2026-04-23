Claudio Narea, ex Los Prisioneros, presenta ‘Biografía de una amistad’: música, éxito y tensiones

Claudio Narea (Santiago de Chile, 1965) es músico, compositor y una de las figuras clave del rock latinoamericano desde que integró Los Prisioneros en la década de los ochenta, una banda que aún es un ícono continental. Después de todo, con letras críticas, himnos absolutos y un sonido innovador, el grupo marcó a toda una generación. Pero su camino no se quedó ahí, enmarcado en el pasado. En los años noventa, Narea formó parte de la banda Profetas y Frenéticos y desde 2006 ha desarrollado su carrera como solista, con tres discos publicados: Claudio Narea (2000), El Largo Camino al Éxito (2006) y La Vida Es Circular (2015).

Claudio Narea dara dos charlas sobre este trabajo en FILBo 2026. Foto: cortesía Mediapluma editorial / A.P.I.

Filbo 38, guía esencial: estos son los más de 20 eventos imperdibles de la primera semana de feria

El chileno llega estos días a Bogotá, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FILBo 2026) con Biografía de una amistad (Mediapluma editorial), un libro que trasciende la historia musical para adentrarse en los territorios más complejos de la vida: la lealtad, la traición, el éxito y la fragilidad de los vínculos humanos. Y bien se sabe que la vida personal y musical de Los Prisioneros se entrelazó desde el principio de esa amistad y se descarriló por romances

Con prólogo de Diego Londoño, la obra no es únicamente un recorrido por el auge del rock latinoamericano, sino una exploración cruda y honesta de lo que ocurre más allá del escenario. “Este no es solamente un libro sobre rock. Es un libro sobre lo que sucede más allá del rock”, dice Londoño.

Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia de Los Prisioneros. Foto: Luis Poirot, 1985

A través de sus páginas, Narea reconstruye una historia atravesada por la intensidad de la música, pero también por las tensiones que surgen cuando la amistad se enfrenta al vértigo del éxito. El libro revela cómo el dinero, la fama y las decisiones personales pueden transformar —y en ocasiones romper— relaciones profundas.

Actualmente, Claudio continúa componiendo, preparando nuevos trabajos musicales y realizando giras por América, Europa y Australia, llevando consigo su legado artístico y el impacto cultural de su trayectoria. En Arcadia recordamos con mucho cariño el show que ofreció en el marco del Festival Cordillera 2023, donde hizo sonar enorme el repertorio de la banda que lo hizo figuro en el continente, hilvanando en el set algo de su material propio.

Más allá de la épica musical

Biografía de una amistad no se detiene en la mitología del rock. Va más allá. Es un testimonio directo sobre lo que significa estar en la cima “sin paracaídas”, en medio de giras, aplausos y expectativas que pueden resultar tan deslumbrantes como devastadoras.

En este relato aparecen también los himnos que marcaron a toda una generación en América Latina: “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Sexo”, “Paramar”, “La voz de los ’80”, “Muevan las industrias” y “We Are Sudamerican Rockers”. Canciones que no solo definieron una época, sino que se convirtieron en banda sonora de cambios sociales y culturales.

“Este libro es carne viva. Es hueso. Es corazón en la mano”, agrega Londoño, subrayando el tono visceral y honesto de la obra.

Una historia que interpela más allá de la música

Biografía de una amistad se posiciona no solo como un libro imprescindible para los amantes del rock, sino para todos aquellos interesados en las historias humanas que se esconden detrás del éxito. Es un relato sobre los vínculos, sus luces y sombras, y sobre el precio —a veces invisible— de alcanzar la cima.

Con una narrativa directa y sin concesiones, Claudio Narea entrega un testimonio que invita a reflexionar sobre la amistad, el poder de la música y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida.

Claudio Narea no ha dejado de hacer música. Se le recuerda en el Cordillera 2023, en un concierto fantástico. Foto: cortesía Mediapluma editorial / A.P.I.

Cuestionario Arcadia/FILBo: Fanuel Hanán Díaz sobre ‘Hemos legado a Berlín’, la fría migración y el páramo

Sus charlas en FILBo (Claudio x 2)

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Claudio participará en dos encuentros con el público, donde se abordarán los temas centrales del libro en formato de conversación.

Martes 28 de abril, 4:00 p.m., Stand de Mediapluma Editorial (Pabellón 3, primer nivel – Stand 322 A): Conversación a dos voces entre Claudio Narea y Juan Sebastián Sabogal, fundador de Mediapluma Editorial.

Miércoles 29 de abril, 5:00 p.m., Auditorio Principal José Asunción Silva, Corferias: Conversación entre Claudio Narea y Julio Correal.