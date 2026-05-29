Balón de letras: diez libros sobre balompié a menos de dos semanas de la cita mundialista

Lucho, el crack de la humildad / Carlos Toncel

El libro recorre la historia de Díaz desde su infancia en La Guajira hasta convertirse en figura del fútbol colombiano y referente de la selección. Revive sus inicios en Junior y su salto al fútbol europeo, resalta que es el primer indígena wayú en alcanzar la élite mundial y también el secuestro de su padre. Disponible en junio.

Lucho, el crack de la humildad / Carlos Toncel. Editorial Aguilar. Foto: -

100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales / Felipe Valderrama

¿Quiénes han sido los jugadores colombianos más jóvenes y de más años en marcar gol y ser convocados al Mundial? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones para que Colombia renunciara a ser la sede del Mundial 86? Este libro no solo recoge los datos y cifras, encuentra su corazón en anécdotas poco conocidas.

100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales / Felipe Valderrama. Editorial Planeta. Foto: -

Los héroes numerados / Juan Villoro

El 10 de Pelé, Maradona o Messi; el 7 de Cristiano Ronaldo o Álex Aguinaga; el 14 de Johan Cruyff... Los héroes de las canchas llevan números en la espalda. Villoro hace un repaso por esas figuras de rango mítico, porque, cuando los representantes de la tribu saltan al césped, “lo que está en juego ya no es un deporte. Comienza a suceder algo distinto, único, inclasificable: el misterio que llena los estadios”.

Los héroes numerados / Juan Villoro. Editorial Seix Barral. Foto: -

Genios del Mundial 2026 / Alberto Lati

Las historias de infancia y superación de algunas de las máximas figuras del fútbol mundial toman protagonismo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal o Dibu Martínez aparecen aquí desde una mirada humana e inspiradora.

Genios del Mundial 2026 / Alberto Lati. Ediciones B. Foto: -

Mitos y leyendas de los mundiales / Alejandro Varsky y Alberto Montt

Desde sus inicios, el año 1930, hasta hoy, este libro busca repasar los momentos históricos más importantes de las citas mundialeras. Periodista e ilustrador entregan su propia versión de la historia de los mundiales, en un anecdotario ilustrado con escenas memorables, terribles y también heroicas del deporte rey.

Mitos y leyendas de los mundiales / Alejandro Varsky y Alberto Montt. Planeta Cómic. Foto: -

La historia del fútbol en 500 partidos / Luciano Wernicke

Desde la creación de las primeras reglas en 1863 hasta los encuentros que transformaron para siempre este deporte, Wernicke construye una monumental historia del fútbol a través de 500 partidos decisivos, curiosos o legendarios. Aquí conviven Pelé, Maradona, Messi y Ronaldo con episodios insólitos.

La historia del fútbol en 500 partidos / Luciano Wernicke. Editorial Aguilar. Foto: -

Sentir los colores / Iker Ruiz del Barco

A través de historias reales, sorprendentes y humanas, el libro recorre los colores de las camisetas, los escudos y las gradas para transformarlos en relatos sobre amistad, esfuerzo, rabia, respeto, error y superación. Habla de quienes ganaron, quienes perdieron y quienes, perdiendo, aprendieron algo para toda la vida.

Sentir los colores / Iker Ruiz del Barco. Editorial Temas de Hoy. Foto: -

El brazalete Moore / David Quitián

Esta novela negra se inspira en un caso real ocurrido en la década de 1970 en Bogotá, relacionado con el robo de una joya en el Hotel Tequendama, vinculada al futbolista inglés Bobby Moore. La obra reconstruye el hecho desde una perspectiva literaria, explorando el crimen, el contexto social y las sombras de la fama.

El brazalete Moore / David Quitián. Editorial Caballito de Acero. Foto: -

El arquero que murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol / Nicolás Samper

Con historias sorprendentes y oscuras que brotan de camerinos, estadios y concentraciones, el libro revela el lado más impredecible y humano del deporte rey con humor negro. Desde Neymar siendo atacado por hormigas cuando era adolescente hasta anécdotas de René Higuita, Faustino Asprilla y Óscar Córdoba.

El arquero que murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol / Nicolás Samper Camargo. Editorial Aguilar. Foto: -

Rastros de una pasión / Jorge Cardona Alzate

El periodista y escritor ganador del Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista, publica una obra que trasciende la crónica deportiva para convertirse en un relato profundo sobre la historia emocional y social de Colombia. El fútbol se convierte en refugio, en lenguaje común, en el último abrazo posible en medio de un país atravesado por la violencia. Cardona construye una narrativa donde la pelota rueda al mismo tiempo que la historia arde, revelando la paradoja de una nación que ha celebrado victorias mientras enfrenta sus momentos más oscuros.