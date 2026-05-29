El DJ y productor bogotano Nicolás Nohra marcará un hito para la música electrónica del país al convertirse en el primer artista colombiano en formar parte del cartel oficial de ‘A Summer Story’. El evento, reconocido como uno de los festivales de música electrónica más importantes de Europa, celebrará su décima edición en Madrid, España, los próximos 19 y 20 de junio. La participación de Nohra representa un avance significativo para la escena nacional en el circuito de grandes festivales del Viejo Continente.

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De acuerdo con información de su agencia Zuko Comunicaciones, Nicolás Nohra, de 34 años y de ascendencia libanesa, ha consolidado una propuesta musical que fusiona la música electrónica con estilos melódicos, influencias árabes y vertientes de afro house. Esta identidad sonora llamó la atención de los organizadores de ‘A Summer Story’ tras una serie de presentaciones que el artista realizó en territorio español durante el año pasado.

Nicolás Nohra se presentará en 'A Summer Story' de Madrid Foto: x

“Fue seleccionado por los organizadores del festival luego de una presentación que el DJ hizo en España el año pasado. Desde entonces... se establecieron los contactos que hoy se materializan en su participación”, detalló la prensa del artista.

La inclusión de Nohra en el repertorio de este año rompe un precedente en la trayectoria de una década del festival madrileño, un espacio que tradicionalmente ha congregado a las figuras más destacadas de la industria global. El propio artista manifestó el impacto que tiene este llamado para su carrera profesional:

“Para mí, como colombiano y como artista joven, es un orgullo hacer parte de un evento tan destacado en Europa. En la década de existencia que tiene este festival soy el primer colombiano que convocan, lo cual me genera mucha emoción y me permitirá aprender de grandes íconos mundiales de la música electrónica”, afirmó Nohra.

El debut del colombiano se dará en un marco de alta concurrencia. La organización de ‘A Summer Story’ proyecta una asistencia superior a las 60.000 personas en la capital española durante el fin de semana del evento.

Además, el bogotano compartirá la nómina de artistas con grandes referentes históricos y contemporáneos del género. El cartel para la edición de 2026 incluye nombres de la talla de David Guetta, Armin Van Buuren, Nicky Romero, Jamie Jones y Koro Lova.

Este escenario no es ajeno a la dinámica de reactivación y dinamización del turismo musical que experimenta Europa durante la temporada de verano, donde certámenes como ‘Awakenings Festival’ en los Países Bajos, ‘Tomorrowland’ en Bélgica o ‘Creamfields’ en el Reino Unido marcan la pauta de la industria del entretenimiento masivo.

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La llegada de Nicolás Nohra al festival de Madrid es el resultado de un recorrido internacional que ya registra presentaciones en plazas de alta exigencia logística y cultural. A lo largo de su carrera, el DJ de 34 años ha llevado sus mezclas a eventos vinculados con la Fórmula 1 en Shanghái (China), así como a escenarios en la India, Francia, Estados Unidos, Brasil y México.

Sumado a su experiencia en vivo, las producciones de Nohra han recibido el respaldo de figuras de renombre internacional dentro de la escena. Artistas y colectivos como el DJ sudafricano Black Coffee y la agrupación australiana Rüfüs Du Sol han incorporado composiciones del colombiano dentro de sus respectivos repertorios y sesiones en vivo, validando el impacto de su propuesta de fusión cultural en el mercado global.