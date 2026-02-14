Gobernador de Bolívar confirma que apareció con vida el DJ Dever junto a dos miembros de su equipo: “Han sido encontrados”

Desde la noche del pasado lunes 9 de febrero se había reportado la desaparición del DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido en la escena musical como DJ Dever junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

Sin embargo, en la madrugada de este sábado 14 de febrero, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó en sus redes sociales la noticia del hallazgo con vida de estas personas.

Esta fue la última publicación que realizó DJ Dever antes de su repentina desaparición

“Por respeto a sus familiares, seguidores y amigos, hemos querido ser muy prudentes respecto a lo acontecido alrededor del caso “DJ Dever“, por supuesto también por el buen desarrollo de las investigaciones”, dijo inicialmente en su cuenta personal de X.

De acuerdo con la información conocida, el artista se había desplazado al departamento del Atlántico para cumplir un compromiso laboral en un evento privado realizado en el sector de Playa Mendoza, en jurisdicción del municipio de Tubará. Desde ese momento, familiares y allegados perdieron todo contacto con él y sus acompañantes.

“Quiero que sepan que estamos al tanto de cada una de las acciones que ha realizado nuestra Policía con sus equipos más destacados”, agregó el mandatario.

El gobernador dio a conocer que sobre la 1:28 de la madrugada de este sábado recibió un mensaje por parte del general Yesid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

“Informándonos que han sido encontrados los dos acompañantes del artista y ya se encuentran con las autoridades”, mencionó Arana.

Sin embargo, a las 7:43 de la mañana de este mismo sábado, el mandatario se volvió a pronunciar y confirmó que el DJ Dever también apareció con vida.

“¡DJ Dever está de vuelta! Me hace muy feliz que nuestro artista se encuentre sano y salvo; ahora lo importante es que pueda reencontrarse con su familia y superar este mal momento”, puntualizó Arana.

La Policía informó a la opinión pública que, siendo aproximadamente la 1:10 a. m. de este 14 de febrero, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla, se acercaron a una unidad policial los acompañantes del DJ Dever, Antoni García y Leonardo Rodríguez.

Posteriormente, hacia las 5:10 a. m., el DJ Dever se presentó en el CAI Lagos de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, donde fue atendido por uniformados de la institución.

“Se dispuso su traslado a un centro médico para valoración, garantizando su integridad y bienestar. Nuestras unidades activaron la ruta de acompañamiento, brindando protección y trasladando a los ciudadanos a un centro asistencial para su respectiva valoración médica”, indicó la Policía en un comunicado.