Nación

Gobernador de Bolívar confirma que apareció con vida el DJ Dever junto a dos miembros de su equipo: “Han sido encontrados”

El mandatario Yamil Arana dio la noticia en la mañana de este sábado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de febrero de 2026, 8:18 a. m.
El DJ Dever estaba desaparecido.
El DJ Dever estaba desaparecido. Foto: Instagram @DJ_Dever

Desde la noche del pasado lunes 9 de febrero se había reportado la desaparición del DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido en la escena musical como DJ Dever junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

Sin embargo, en la madrugada de este sábado 14 de febrero, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó en sus redes sociales la noticia del hallazgo con vida de estas personas.

Esta fue la última publicación que realizó DJ Dever antes de su repentina desaparición

“Por respeto a sus familiares, seguidores y amigos, hemos querido ser muy prudentes respecto a lo acontecido alrededor del caso “DJ Dever“, por supuesto también por el buen desarrollo de las investigaciones”, dijo inicialmente en su cuenta personal de X.

De acuerdo con la información conocida, el artista se había desplazado al departamento del Atlántico para cumplir un compromiso laboral en un evento privado realizado en el sector de Playa Mendoza, en jurisdicción del municipio de Tubará. Desde ese momento, familiares y allegados perdieron todo contacto con él y sus acompañantes.

Nación

Fuerte temblor sacude varias regiones de Colombia en la mañana de este sábado 14 de febrero

Nación

Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

Nación

ProColombia, bajo la lupa: denuncias de presuntas irregularidades en contrato de 35.000 millones de pesos

Nación

Exclusivo: SEMANA revela pruebas de cuestionados cambios en la multimillonaria licitación de Aerocafé y que podrían beneficiar a contratistas investigados

Nación

RTVC confirmó contratos por casi 23.000 millones de pesos para un maquillador y un fotógrafo que, según denuncias, estaban a órdenes de Verónica Alcocer

Nación

La otra crisis humanitaria en Córdoba: miles de animales yacen muertos bajo las aguas y los olores amenazan con una emergencia sanitaria

Nación

La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

Cartagena

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Estados Unidos

Detalles de la desaparición de una familia hispana en Estados Unidos tras un hallazgo clave de la policía dentro de la vivienda

Cúcuta

Avioneta de Satena, desaparecida mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, ya había presentado un accidente

“Quiero que sepan que estamos al tanto de cada una de las acciones que ha realizado nuestra Policía con sus equipos más destacados”, agregó el mandatario.

El gobernador dio a conocer que sobre la 1:28 de la madrugada de este sábado recibió un mensaje por parte del general Yesid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Informándonos que han sido encontrados los dos acompañantes del artista y ya se encuentran con las autoridades”, mencionó Arana.

Sin embargo, a las 7:43 de la mañana de este mismo sábado, el mandatario se volvió a pronunciar y confirmó que el DJ Dever también apareció con vida.

¡DJ Dever está de vuelta! Me hace muy feliz que nuestro artista se encuentre sano y salvo; ahora lo importante es que pueda reencontrarse con su familia y superar este mal momento”, puntualizó Arana.

La Policía informó a la opinión pública que, siendo aproximadamente la 1:10 a. m. de este 14 de febrero, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla, se acercaron a una unidad policial los acompañantes del DJ Dever, Antoni García y Leonardo Rodríguez.

Posteriormente, hacia las 5:10 a. m., el DJ Dever se presentó en el CAI Lagos de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, donde fue atendido por uniformados de la institución.

Se dispuso su traslado a un centro médico para valoración, garantizando su integridad y bienestar. Nuestras unidades activaron la ruta de acompañamiento, brindando protección y trasladando a los ciudadanos a un centro asistencial para su respectiva valoración médica”, indicó la Policía en un comunicado.

Más de Nación

DJ Dever está desaparecido.

Gobernador de Bolívar confirma que apareció con vida el DJ Dever junto a dos miembros de su equipo: “Han sido encontrados”

Sismo temblor sismografo Colombia

Fuerte temblor sacude varias regiones de Colombia en la mañana de este sábado 14 de febrero

Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

Procolombia

ProColombia, bajo la lupa: denuncias de presuntas irregularidades en contrato de 35.000 millones de pesos

¿Que pasa en Aerocafé?

Exclusivo: SEMANA revela pruebas de cuestionados cambios en la multimillonaria licitación de Aerocafé y que podrían beneficiar a contratistas investigados

Maquillaje presidencial

RTVC confirmó contratos por casi 23.000 millones de pesos para un maquillador y un fotógrafo que, según denuncias, estaban a órdenes de Verónica Alcocer

Invierno

La otra crisis humanitaria en Córdoba: miles de animales yacen muertos bajo las aguas y los olores amenazan con una emergencia sanitaria

Nadie puede asegurar que sean los restos de Camilo

La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

El túnel del Toyo, el más largo de América, forma parte de la vía que conectará a Medellín con el Urabá antioqueño.

¿Túnel del Toyo, en vilo? La nueva pelea entre el Gobierno Petro y la Gobernación de Antioquia

Grau, enredado por presunta estafa

La presunta estafa que enreda a Manuel Grau, el catalán cercano a Verónica Alcocer: copropietarios del edificio donde operaba lo señalan por manejo turbio de recursos

Noticias Destacadas