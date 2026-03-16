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Mamá de David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá, reveló la última llamada que hizo el joven a su hermano

El ingeniero de petróleos fue visto por última vez saliendo de algunos casinos en el norte de Bogotá.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 7:39 a. m.
Al costado derecho de la imagen, así lucía David Acosta el día de su desaparición en Bogotá.
Al costado derecho de la imagen, así lucía David Acosta el día de su desaparición en Bogotá. Foto: Redes sociales de David Acosta y pantallazo de video de Noticias Caracol.

Desde el pasado 28 de febrero se desconoce el paradero del ingeniero David Acosta, quien fue visto por última vez en el barrio Antiguo Country, localidad de Chapinero, norte de Bogotá.

Cámaras de seguridad de varios casinos registraron la presencia de Acosta en la Zona T, desde horas de la noche de ese 28 de febrero.

En medio de la búsqueda del hombre, su mamá Piedad Botina recordó en Noticias Caracol que inicialmente él dijo que se iba a comprar ese 28 de febrero unas camisas al Centro Comercial Andino.

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Luego, de acuerdo con Botina, llamó a su hermano. Se trataría de la última comunicación que tuvo la familia con él, poco ante de desaparecer en la capital del país.

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“Llama a las 4:40 a su hermano, que iba a comprar las camisas y que más tarde regresaba a la casa”, reveló la mamá de Acosta en el noticiero citado anteriormente.

Ahora, la mamá del ingeniero pidió que si el joven está secuestrado, que por favor lo dejen en libertad.

David Acosta, el joven desaparecido.
En la imagen David Acosta, el joven desaparecido. Foto: Policía Nacional.

“Mi mensaje es que por favor me entreguen a David en donde quiera que esté y que me informen, que me digan, si alguien sabe de él que me lo informen, que yo salgo al encuentro con él. Igual, hijo, si algo está pasando, por favor repórtate, te necesito”, agregó Botina en Noticias Caracol.

En otra entrevista, Botina confirmó que el celular del joven apareció luego e incluso pudieron ubicar a la persona que tenía el equipo. Sin embargo, después también se perdió el rastro y no volvió a responder.

“Realmente se hizo la averiguación sobre la persona que tenía ese teléfono y ella dice que le vendieron una SIM card, porque ella no es colombiana, es argentina, pero se le pregunta sobre el celular, de cómo lo obtuvo, porque realmente no es la SIM card, es el celular, y no da respuesta. Y ya desconecta donde se pueda localizar”, manifestó Botina en Blu Radio.

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La mamá del ingeniero también aseguró que el día de la desaparición de su hijo, este portaba elementos de valor como joyas, sumado a que había recibido su salario, producto de su trabajo en una multinacional.

“Mi hijo llevaba sus cosas, llevaba su dinero. Eso es lo que más nos preocupa, porque después de salir de ese lugar nadie volvió a verlo; él comete un error. Sale del casino como contando una plata, con el celular en la mano, y se tropieza con dos personas. Después esas personas se suben a un carro y él sigue caminando hasta que gira en una esquina”, agregó Botina en Blu Radio.