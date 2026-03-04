General Giovanni Cristancho le salió al paso a una versión sobre el paseo millonario a Diana Ospina: “La llevan a una casa”

El pasado lunes 23 de febrero terminó el calvario para Diana Ospina, mujer que había sido secuestrada y luego le hicieron el paseo millonario, después de tomar un taxi a pocos metros de un club nocturno ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Todo empezó en horas de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero. Ese día, Ospina se subió al taxi tras haber estado compartiendo con unos amigos en el club el Theatron.

Pedirán la incautación de los taxis usados en el secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá

Al final, cuando ya había llegado a su casa, dos sujetos se bajaron de otro taxi, se subieron al carro que ella había tomado en la calle y empezó la pesadilla. La secuestraron y le robaron una elevada suma de dinero de sus cuentas bancarias.

SEMANA conoció un nuevo video que muestra cómo dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada. Las imágenes son perturbadoras. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hPDKyqYWvl — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

Posteriormente, los delincuentes la dejaron abandonada el lunes 23 de febrero en una vía que comunica con el municipio de Choachí, Cundinamarca. Tras caminar varios kilómetros, Ospina llegó al CAI Mirador, donde finalmente se reunió con su familia.

Luego de que Ospina apareciera sana y salva, empezó a circular un rumor que daba cuenta de que, supuestamente, inicialmente estuvo en poder de una banda criminal que luego la vendió a otro grupo delincuencial.

Sin embargo, este miércoles 4 de marzo, en El Debate de SEMANA, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, le salió al paso a esa versión. El oficial dijo que eso no fue cierto.

Piden medidas de protección para Diana Ospina tras su secuestro y la eventual captura de los responsables

“Hay que aclarar. No es otro grupo. Lo que pasa es que al final a ella la llevan unas personas que hacen parte del grupo delincuencial. La llevan a una casa y colocan a cuidarla a otras dos personas que de pronto ella no había percibido en el momento en que la toman. Pero no era otro grupo”, señaló Cristancho.

De hecho, el comandante de la Policía de Bogotá destacó que, en ningún momento, familiares de Ospina recibieron llamadas de los delincuentes pidiéndoles dinero para dejarla en libertad, “como se maneja en un secuestro clásico”.

“Ese día en Theatron, desafortunadamente, Diana es víctima, porque en esos lugares no teníamos referencia de que se presentaran [casos de paseos millonarios]. Ya se me habían presentado en Modelia y en Galerías; el delito no se acaba, el delito muta y hace metástasis, desafortunadamente, entonces estamos trabajando, no solo en este, tenemos tres casos más. Este año estamos contrareloj, corriendo, para dar un resultado a la ciudadanía en estos casos”, concluyó el general Cristancho.