EL DEBATE

General Giovanni Cristancho le salió al paso a una versión sobre el paseo millonario a Diana Ospina: “La llevan a una casa”

Diana Ospina estuvo en poder de los delincuentes durante varias horas y al final la abandonaron en una vía que comunica con el municipio de Choachí, Cundinamarca.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
4 de marzo de 2026, 5:03 p. m.
El general Giovanni Cristancho y Diana Ospina.
El general Giovanni Cristancho y Diana Ospina. Foto: Colprensa

El pasado lunes 23 de febrero terminó el calvario para Diana Ospina, mujer que había sido secuestrada y luego le hicieron el paseo millonario, después de tomar un taxi a pocos metros de un club nocturno ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Todo empezó en horas de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero. Ese día, Ospina se subió al taxi tras haber estado compartiendo con unos amigos en el club el Theatron.

Pedirán la incautación de los taxis usados en el secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá

Al final, cuando ya había llegado a su casa, dos sujetos se bajaron de otro taxi, se subieron al carro que ella había tomado en la calle y empezó la pesadilla. La secuestraron y le robaron una elevada suma de dinero de sus cuentas bancarias.

Posteriormente, los delincuentes la dejaron abandonada el lunes 23 de febrero en una vía que comunica con el municipio de Choachí, Cundinamarca. Tras caminar varios kilómetros, Ospina llegó al CAI Mirador, donde finalmente se reunió con su familia.

El Debate

Elecciones del 8 de marzo: general Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad

El Debate

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

El Debate

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

El Debate

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

El Debate

“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

El Debate

Vicky Dávila dice, en vivo, cómo ganarle a Iván Cepeda y al petrismo en primera vuelta: “Si no, nos vamos a joder”

El Debate

Vicky Dávila dijo en vivo lo que pasaría si Iván Cepeda llega a la Presidencia: “Es un muñeco que lee”

Bogotá

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado nueve casos este año

Nación

Pedirán la incautación de los taxis usados en el secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá

Gente

Mary Méndez habló de angustiante episodio que vivió por ‘paseo millonario’ e hizo importante llamado: “Tienen el descaro”

Luego de que Ospina apareciera sana y salva, empezó a circular un rumor que daba cuenta de que, supuestamente, inicialmente estuvo en poder de una banda criminal que luego la vendió a otro grupo delincuencial.

Sin embargo, este miércoles 4 de marzo, en El Debate de SEMANA, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, le salió al paso a esa versión. El oficial dijo que eso no fue cierto.

Piden medidas de protección para Diana Ospina tras su secuestro y la eventual captura de los responsables

Hay que aclarar. No es otro grupo. Lo que pasa es que al final a ella la llevan unas personas que hacen parte del grupo delincuencial. La llevan a una casa y colocan a cuidarla a otras dos personas que de pronto ella no había percibido en el momento en que la toman. Pero no era otro grupo”, señaló Cristancho.

De hecho, el comandante de la Policía de Bogotá destacó que, en ningún momento, familiares de Ospina recibieron llamadas de los delincuentes pidiéndoles dinero para dejarla en libertad, “como se maneja en un secuestro clásico”.

YouTube video zx8X6wKb2jQ thumbnail

“Ese día en Theatron, desafortunadamente, Diana es víctima, porque en esos lugares no teníamos referencia de que se presentaran [casos de paseos millonarios]. Ya se me habían presentado en Modelia y en Galerías; el delito no se acaba, el delito muta y hace metástasis, desafortunadamente, entonces estamos trabajando, no solo en este, tenemos tres casos más. Este año estamos contrareloj, corriendo, para dar un resultado a la ciudadanía en estos casos”, concluyó el general Cristancho.

Más de El Debate

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, aseguró que capturará a los mismos criminales hasta 20 veces si es necesario.

Elecciones del 8 de marzo: general Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad

Asesinato de Gustavo Aponte

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

El Debate

“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

Vicky Dávila e Iván Cepeda.

Vicky Dávila dice, en vivo, cómo ganarle a Iván Cepeda y al petrismo en primera vuelta: “Si no, nos vamos a joder”

El Debate

Vicky Dávila dijo en vivo lo que pasaría si Iván Cepeda llega a la Presidencia: “Es un muñeco que lee”

Vicky Dávila: “El 8 de marzo derrotemos a Cepeda, los politiqueros y ladrones”

Vicky Dávila: “El 8 de marzo derrotemos a Cepeda, los politiqueros y ladrones”

Mario Hernández y Gustavo Petro.

Mario Hernández contó en vivo lo que haría con Petro si se pudieran reunir: “A las buenas no van a aprender”

Noticias Destacadas