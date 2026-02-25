Bogotá

Conductor del taxi en el que fue secuestrada Diana Osorio ya tenía antecedentes por el mismo delito; el hombre asegura que es una víctima

El joven de 20 años afirmó ante la Fiscalía que también fue engañado por los criminales.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 6:36 a. m.
Juan Pablo Gómez Cardozo fue identificado como el hombre que manejaba el taxi.
Juan Pablo Gómez Cardozo fue identificado como el hombre que manejaba el taxi.

La investigación por el secuestro y robo del que fue víctima la diseñadora de modas Diana Ospina en Bogotá sigue revelando elementos clave. De acuerdo con información de las autoridades que adelantan las pesquisas, uno de los conductores de los taxis en el que ocurrió el denominado ‘paseo millonario’ ya había sido condenado anteriormente por hurto calificado, justamente por hacer esa práctica.

El caso ocurrió en la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Ospina abordó un taxi a las afueras de una discoteca. Horas después fue secuestrada, obligada a entregar el dinero de sus cuentas bancarias y posteriormente abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí. La víctima reapareció el lunes 23 de febrero y desde entonces ha entregado detalles a la Fiscalía que hoy son pieza clave en el proceso.

Según trascendió de las autoridades, el conductor fue identificado como Juan Pablo Gómez Cardozo, de 20 años, quien se presentó ante el Gaula junto a su abogado y aseguró que actuó bajo amenazas de dos delincuentes que lo obligaron a participar y arrancar el vehículo.

Sin embargo, las autoridades pusieron la lupa sobre su pasado judicial. En junio de 2024 fue capturado por un caso similar ocurrido tras recoger pasajeros en el centro comercial Centro Mayor. En ese episodio, otros hombres armados abordaron el vehículo y despojaron a las víctimas de sus pertenencias. Por ese hecho fue condenado a un año y ocho meses de prisión.

