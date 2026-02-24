Secuestro de Diana Ospina en Bogotá: taxi implicado en el caso tendría varias infracciones de tránsito

La investigación por el secuestro y hurto mediante ‘paseo millonario’ del que fue víctima Diana Ospina empezó a revelar un elemento clave: el historial del vehículo en el que se movilizó inicialmente la víctima.

Revelan detalle clave del taxi en el que se subió Diana Ospina tras salir de Theatron: empresa lo confirmó

Este video es pieza clave en la investigación. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

El hecho ocurrió el 21 de febrero, cuando la mujer abordó un taxi en Chapinero con destino a su vivienda en Engativá. Durante el recorrido fue interceptada por otros hombres y a partir de ese momento perdió el control de la situación.

Diana terminó retenida en una casa durante 40 horas, periodo en el que fue obligada a entregar contraseñas de sus cuentas y de su teléfono celular.

Diana Ospina desapareció tras subirse a un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Mientras avanzan los operativos judiciales, las autoridades revisaron la información del automóvil implicado. El registro oficial evidenció un patrón preocupante, el vehículo acumulaba varias infracciones recientes, todas asociadas a conductas de alto riesgo.

Entre ellas aparece un comparendo por exceso de velocidad, seguido meses después por una sanción por cruzar un semáforo en rojo. Ese mismo día se detectó que el conductor operaba con licencia vencida, irregularidad que volvió a repetirse posteriormente. En total, las multas superan los dos millones de pesos.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Para los investigadores, el historial no es un simple antecedente administrativo. Se convirtió en una pista para determinar quiénes han manejado el taxi y establecer posibles vínculos con la estructura criminal que participó en el secuestro.

Expertos que se han referido al caso de Ospina advierten que los vacíos en la verificación de conductores y el seguimiento a reincidencias permiten que vehículos con antecedentes continúen circulando sin restricciones, aumentando el riesgo para los usuarios.

Diana Ospina fue víctima de un hurto de grandes proporciones en sus cuentas bancarias. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En paralelo, ciudadanos y gremios piden fortalecer la supervisión y la responsabilidad de las empresas afiliadoras. El objetivo es evitar que automotores con historial irregular terminen siendo utilizados en delitos que combinan retención ilegal y fraude financiero, una modalidad que sigue afectando a pasajeros en la capital.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables mientras analizan cámaras, rutas y trazabilidad digital de las transacciones realizadas durante la retención.