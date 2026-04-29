Esta es la nueva regulación que busca modernizar el transporte de carga y formalizar a conductores

En la noche de este miércoles 29 de abril, el Ministerio de Transporte dio a conocer un paso sumamente importante hacia el ámbito de modernizar los transportes de carga en Colombia. La entidad informó sobre la expedición de una nueva reglamentación la cual ayudará a renovar vehículos que se encuentran entre 3.5 y 10.5 toneladas en el país para de esta manera comenzar a formalizar a los miles de conductores que transportan estos automóviles en el país.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este avance permite un impacto positivo ante los vehículos de carga, ya que presenta la posibilidad de renovar y modernizar este sector, el cual es vital para poder movilizar los alimentos, medicamentos, abastecimiento, servicios logísticos y el comercio que se distribuyen en ciudades y regiones de Colombia.

Con la implementación de esta nueva regulación la entrada de nuevos vehículos al servicio público de carga podrá realizarse mediante reposición, en otras palabras, un antiguo vehículo sale y uno nuevo ingresa, ofreciendo una forma de mejorar la seguridad vial en las carreteras del país además presentar una flota más moderna y que logísticamente es más eficiente.

No obstante, en caso de que los conductores no se quieran desintegrar de sus vehículos, la entidad de transporte ofrece una alternativa para modernizar los transportes de carga, siendo esta por medio de un aporte del 25% del valor comercial del camión sin IVA al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT). Este mecanismo permitirá financiar los programas de modernización, transición tecnológica y renovación de flota que se aplican hoy en día para carga pesada y que será ampliado a los vehículos entre 3.5 y 10.5 toneladas.

Esta nueva reglamentación también permite realizar el cambio de servicio particular a público para el caso de volquetas, grúas, y otros vehículos de carga, ofreciendo una ampliación de crecimiento empresarial y generación de ingresos para miles de propietarios en Colombia.

“Estamos tomando decisiones para renovar la flota de carga, fortalecer a los pequeños transportadores y darle al país un sistema logístico más eficiente, seguro y competitivo. Modernizar el transporte también es mover la economía”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Asimismo, el Ministerio comentó que la implementación de los procedimientos de registro inicial se llevará a cabo desde el 1 de julio de 2026. Sin embargo, este puede comenzar antes de lo previsto si entra en operación la funcionalidad correspondiente en el RUNT.

Es por medio de estas acciones que el Gobierno Nacional busca como meta modernizar el transporte en el país, así como poder avanzar en la reglamentación derivada de la actualización del Decreto 1017 y cumplir los acuerdos con el sector transportador.