En Barranquilla, el sistema de transporte público colectivo entra en una nueva fase de modernización con la incorporación de buses de última generación. Con esto se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir las emisiones contaminantes y elevar la calidad del servicio para los usuarios.

Según información publicada por El Universal, esta renovación forma parte de un proceso gradual que incluye la llegada de decenas de vehículos nuevos destinados a fortalecer la movilidad en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

La administración distrital ha anunciado la incorporación de una flota inicial de buses que operarán con tecnología diésel de norma Euro 6, considerada como una de las más avanzadas en su tipo dentro del transporte urbano convencional.

Esta tecnología permite una reducción significativa de emisiones contaminantes, especialmente de material particulado fino, lo que impacta directamente en la mejora de la calidad del aire en la ciudad.

Los vehículos también integran sistemas de seguridad y control que incluyen cámaras de vigilancia, monitoreo interno y asistencia al conductor. Todos estos elementos buscan hacer más seguro el desplazamiento tanto para pasajeros como para operadores.

Además, cuentan con sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia y mejoras en la accesibilidad para personas con movilidad reducida, lo que apunta a un servicio más incluyente.

Barranquilla le da paso al nuevo sistema de transporte Foto: Foto: X @BI_Noticias

Modernización del transporte público en Barranquilla

Uno de los puntos clave de esta modernización es la incorporación de herramientas tecnológicas para la operación del sistema.

Dentro de estas se encuentra el recaudo electrónico mediante tarjetas y plataformas de gestión que permiten un control más preciso de rutas, frecuencias y validación de usuarios.

Este tipo de soluciones ha sido adoptado progresivamente en sistemas de transporte urbano en América Latina como parte de la transición hacia modelos más integrados y digitales.

Esta renovación no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino optimizar la operación del sistema de transporte colectivo en una ciudad que enfrenta retos crecientes de movilidad, congestión y expansión urbana.

La incorporación de nuevos buses hace parte de una estrategia más amplia que incluye la renovación de flota, la capacitación de conductores y ajustes en la operación de rutas.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha enmarcado la llegada de los nuevos buses como un “cambio trascendental” para la ciudad y un paso hacia un sistema de transporte más moderno, cómodo y sostenible.

En sus intervenciones públicas, Char ha insistido en que esta renovación no es un hecho aislado, sino parte de una transformación progresiva del sistema de transporte colectivo.

Ha señalado que la incorporación de buses con tecnología Euro 6 y aire acondicionado representa una flota “más eficiente, digna y amigable con el medio ambiente”.

De igual forma, ha resaltado que el objetivo es que la movilidad esté a la altura del crecimiento de Barranquilla.

¡Empezamos a cambiar la flota del Transporte Público Colectivo en Barranquilla, buses con aire acondicionado!



Entregamos los primeros 42 buses, de los 100 que tendremos en operación este año. Vehículos modernos, con tecnología diésel Euro 6, que brindarán una experiencia de… pic.twitter.com/1UnkilRRxO — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 23, 2026

En términos generales, la llegada de esta tecnología representa un paso importante en la transformación del transporte público en Barranquilla, alineándose con tendencias globales que apuntan a sistemas más limpios, seguros y digitalizados.

Todo esto sin abandonar aún la base de combustión interna, pero incorporando estándares ambientales más estrictos y soluciones tecnológicas avanzadas.