En medio del monitoreo constante de las condiciones ambientales en el Valle de Aburrá, las autoridades continúan entregando reportes periódicos sobre la calidad del aire en la región. Estos informes permiten identificar variaciones en los niveles de contaminación y orientar decisiones tanto institucionales como ciudadanas frente a posibles riesgos.

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A través del Sistema de Alerta Temprana, se consolidan datos provenientes de distintas estaciones ubicadas en puntos estratégicos del territorio. Estas mediciones se enfocan principalmente en material particulado PM2.5, uno de los contaminantes que más impacto tiene en la salud.

Según estudios de la Javeriana, esta es una de las épocas que, históricamente, presenta peores condiciones del aire en el Valle de Aburrá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

De acuerdo con la información presentada por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), la mayoría de estaciones de representatividad poblacional registran condiciones favorables. En el mapa se observan múltiples puntos en color verde, lo que indica niveles de “buena” calidad del aire, mientras que algunos puntos aparecen en amarillo, categoría que corresponde a “aceptable”, pero que implica cierto nivel de precaución.

La calidad del aire en cuanto a partículas se mide en microgramos por metro cúbico (μg/m3). Entre las zonas que presentan alteraciones se identifican estaciones con mediciones en amarillo, destacándose un punto con valor de 15 μg/m3 dentro del mapa principal, lo que refleja una condición que no es crítica, pero tampoco es óptima.

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Los puntos que presentan una calidad de aire inferior a la óptima son:

Medellín - Centro (16 μg/m 3 de promedio de contaminación).

de promedio de contaminación). Medellín - En la zona de la Fiscalía General de la Nación (14 μg/m 3 de promedio de contaminación).

de promedio de contaminación). Medellín - Barrio Belén (15 μg/m3 de promedio de contaminación).

El estudio también detalla que las estaciones de representatividad poblacional dan cuenta del impacto real de los contaminantes atmosféricos en la salud de la población. Además, advierte que si alguna de estas estaciones presenta niveles elevados, es probable que, adicional a la emisión de contaminantes de fuentes móviles y fijas, existan condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes.

Según la explicación de la entidad, estas estaciones miden la influencia directa de las industrias y los vehículos en la calidad del aire en la zona en particular, aunque se aclara que su impacto no necesariamente representa de forma directa el efecto sobre toda la población.

En conjunto, el reporte muestra que predominan las condiciones buenas en el Valle de Aburrá, aunque existen focos puntuales con niveles aceptables que requieren atención. Estas variaciones reflejan la influencia de factores locales como el tráfico, la actividad industrial y las condiciones climáticas, que inciden en la dispersión de contaminantes en la región.