Atención Medellín: el importante anuncio de EPM sobre cortes en el servicio de agua; aquí los detalles

EPM anunció la cancelación de la interrupción programada del servicio de acueducto que estaba prevista para este domingo 14 de junio en distintos sectores de la capital antioqueña.

La medida beneficia a miles de usuarios de cinco comunas que inicialmente iban a enfrentar una suspensión del suministro durante cerca de 19 horas.

La información fue confirmada por la empresa a través de su cuenta oficial en la red social X, donde indicó que la interrupción programada para los sectores de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal, Belén quedó cancelada.

La suspensión había sido anunciada días atrás como parte de labores de reparación de la red de distribución a la salida del tanque de almacenamiento de agua potable que alimenta los sectores mencionados.

Según el comunicado oficial, estas tareas se iban a llevar a cabo desde las seis de la tarde del domingo hasta horas de la mañana del lunes festivo. Entre las zonas afectadas estaban sectores residenciales de alta densidad, por lo que la recomendación fue almacenar agua con anticipación para prepararse ante el corte del servicio.

Con esta decisión, el servicio de acueducto se mantendrá operando con normalidad durante el puente festivo en las cinco comunas que inicialmente estaban contempladas dentro del cronograma de suspensión.

En la página oficial de EPM se recalca que este tipo de intervenciones son necesarias para hacer mantenimientos preventivos y garantizar que el sistema siga funcionando en óptimas condiciones.

Aunque en muchos casos no es necesario el corte del suministro de agua, en otros se requiere para asegurar la integridad operativa del sistema de acueducto y la calidad que se brinda.

El municipio antioqueño que es destacado por sus fuentes de agua y tradiciones culturales

Los ejemplos más comunes de que esto suceda son cuando se lavan los tanques y se hace el mantenimiento de estaciones de bombeo, reparaciones en válvulas o estructuras hidráulicas, entre otros.

Los usuarios pueden consultar el estado actualizado del servicio y las interrupciones programadas a través de los canales oficiales de EPM, donde se publica información continua sobre mantenimientos, reparaciones y novedades relacionadas con el suministro de agua.