Preocupación por ciberataque: EPM investiga posible compromiso de información de cartera

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó a la ciudadanía sobre un incidente de ciberseguridad registrado en la empresa contratista SOLATI S.A.S., situación que podría haber comprometido información relacionada con la cartera de la compañía.

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Según explicó EPM en un comunicado oficial, una vez tuvo conocimiento de la novedad, activó de manera inmediata sus protocolos internos de seguimiento, validación y gestión del riesgo. La empresa señaló que ha mantenido una coordinación permanente con el contratista para verificar el alcance y el posible impacto derivado de este hecho.

El ciberataque se presentó en los sectores de cartera de EPM. Foto: Getty Images

La organización aclaró que, tras las evaluaciones realizadas hasta el momento, no se ha evidenciado una afectación directa a su infraestructura tecnológica. En ese sentido, precisó que sus plataformas, aplicativos y sistemas internos no han sido comprometidos ni vulnerados como consecuencia del incidente reportado por SOLATI S.A.S.

La comunicación se produce en medio de la circulación de información relacionada con el caso en redes sociales y otros espacios digitales, luego de que un actor malicioso expusiera contenido presuntamente asociado al incidente. Frente a esta situación, EPM hizo un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no verificadas.

La empresa reiteró además su compromiso con la protección de la información y la gestión responsable de los riesgos asociados a la ciberseguridad.

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Asimismo, destacó que continúa fortaleciendo de manera permanente sus capacidades de prevención, monitoreo y respuesta ante posibles amenazas digitales, en línea con las mejores prácticas de seguridad informática.

Aunque por el momento no se han entregado detalles adicionales sobre la naturaleza de la información potencialmente comprometida ni sobre el alcance exacto de la afectación en el contratista, EPM aseguró que mantiene el acompañamiento y seguimiento constante a la situación para determinar cualquier posible impacto sobre la información vinculada a sus procesos de cartera.

La empresa puso en funcionamiento los protocolos para este tipo de ataques. Foto: Getty Images

Finalmente, la compañía indicó que continuará informando oportunamente cualquier novedad relacionada con este caso a través de sus canales oficiales.

La empresa invitó a los usuarios y a la ciudadanía en general a mantenerse atentos a las comunicaciones publicadas en sus perfiles institucionales y en su portal web, mientras avanzan las verificaciones correspondientes sobre el incidente de seguridad reportado.