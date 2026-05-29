Avianca activa vuelos adicionales para ir a los partidos del Mundial de fútbol 2026

Un nuevo paquete de sillas adicionales para los ciudadanos que dejaron para última hora la decisión de asistir al Mundial de Fútbol 2026 fue anunciado por la aerolínea colombiana Avianca.

La idea es que nadie se quede sin cumplir su sueño de ver un partido de su elección, en vivo y en directo.

Por ello, Avianca afirma que la operación de transporte aéreo para los viajeros, que ya venía en marcha, sumará ahora 1.800 asientos adicionales en las rutas que conectan Bogotá con Miami, Ciudad de México y Dallas, así como Quito con Nueva York.

La adición de sillas se produce luego de que ya se había consolidado una operación consistente en más de 3.000 vuelos y cerca de 600.000 sillas.

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Con ello, se robustecen los itinerarios hacia Estados Unidos, Canadá y México, países que incrementaron la demanda de cupos para asistir a la fiesta futbolística más grande del mundo.

La fiebre mundialista está en su apogeo Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Que crezcan los cupos

La compañía de transporte aéreo, que tiene conectividad hacia varios países del mundo, confirmó que las frecuencias adicionales serán para facilitar el traslado a los siguientes destinos:

Desde Bogotá: hacia Miami, Dallas y Ciudad de México.

Desde Quito: hacia Nueva York.

Entrada en operación de la ruta directa Guatemala-San Francisco, con la que la compañía ofrecerá cuatro frecuencias y más de 1.400 asientos semanales para conectar ambas ciudades durante esta temporada.

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Gabriel Oliva, presidente de Avianca, manifestó que tienen la expectativa de movilizar a millones de personas en el continente. “Esta operación adicional refleja nuestra capacidad para responder a la demanda del mercado y seguir acercando a los viajeros a las principales sedes de la fiesta mundialista”, señaló.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Foto: Avianca

Las alternativas de conectividad para el Mundial

La red global de conectividad de Avianca para el torneo futbolístico abarca más de 80 destinos en 25 países, a través de 155 rutas.

“La aerolínea ofrece operaciones directas a 10 de las 16 ciudades sede del Mundial”, afirmó la compañía.

“La aerolínea ofrece operaciones directas a 10 de las 16 ciudades sede del Mundial”, afirmó la compañía.

Estos son los destinos que ya venían operando:

• Estados Unidos: Miami, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Dallas y Houston.

• México: Ciudad de México y Monterrey.

• Canadá: Toronto.