Así están los precios de los vuelos a las ciudades donde Colombia jugará el Mundial

El Mundial 2026 se acerca y, para muchos aficionados colombianos que sueñan con seguir a la selección en el evento, la planificación del viaje a Norteamérica es fundamental.

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De acuerdo con datos del buscador de viajes Kayak, el precio promedio de los vuelos desde nuestro país hacia las sedes mexicanas es de $2.014.366, frente a $2.520.208 hacia las ciudades anfitrionas en Estados Unidos, consolidando a México como la alternativa más accesible para comenzar el recorrido mundialista.

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Actualmente, los vuelos hacia Ciudad de México, sede del partido entre Colombia y Uzbekistán, registran un precio promedio de $1.990.091 (+28 % frente al año anterior) y, en el caso de Guadalajara, donde se disputará el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, el precio promedio de los vuelos alcanza los $2.293.734 (+26 % en comparación con 2025).

Por su parte, Miami, sede del partido entre Colombia y Portugal, presenta las tarifas aéreas más altas entre las ciudades analizadas, con un precio promedio de $2.553.560 (+37 % frente al año pasado).

Consejos

Planear con anticipación y tomar decisiones estratégicas puede marcar una diferencia importante en el presupuesto del viaje a la cita mundialista. Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Colombia, dio algunas recomendaciones al respecto.

● Sea flexible con las fechas: llegar antes o extender la estadía después de los partidos puede ayudar a encontrar mejores tarifas y aprovechar más tiempo en cada destino.

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● Elija una puerta de entrada más inteligente y considere conducir desde ahí: México no solo concentra los primeros partidos de grupo de Colombia, sino que también ofrece alternativas más accesibles frente a varias ciudades sede en Estados Unidos, permitiendo incluso explorar otros destinos cercanos por carretera.

● Use la búsqueda multidestino: combinar diferentes trayectos en una sola búsqueda puede ayudar a optimizar tiempos y reducir costos durante el torneo.

● Para quienes planean movilizarse entre ciudades o explorar otros destinos durante el torneo, el alquiler de carro también será un factor importante dentro del presupuesto total del viaje. Alquilar un vehículo en Guadalajara tiene un costo promedio de $96.033 al día, mientras que en Ciudad de México el promedio asciende a $124.430 diarios.

Miami, una de las ciudades donde jugará Colombia. Foto: Getty Images

En Miami, el valor promedio alcanza los $180.237 por día. Los gastos en destino también serán clave para planear el viaje

Más allá de los tiquetes aéreos, los aficionados que planean seguir a la selección en el Mundial también deberán considerar los costos de movilidad y alojamiento en las ciudades sede, especialmente ante el aumento en el interés de búsquedas para las fechas del torneo.

Entre las ciudades donde jugará Colombia en la fase de grupos, Guadalajara presenta actualmente las tarifas promedio de alojamiento más altas, con valores cercanos a $1.453.897 por noche, seguida de Ciudad de México con $1.426.996. En Miami, el promedio se ubica en $1.164.395 por noche.