El pueblo antioqueño para desconectarse sin tener que ir lejos de Medellín, perfecto para el ecoturismo

El occidente de Antioquia es una de las nueve subregiones en las que está dividido este departamento. Es un territorio rico en historia y en sitios de gran importancia tales como el Páramo de Frontino y los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, en los que se aprecia una gran biodiversidad.

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En esta zona, a un poco más de dos horas de Medellín, se encuentra uno de los destinos imperdibles si se quieren realizar planes tranquilos y vivir momentos únicos en medio de la naturaleza.

Se trata de Olaya, un pequeño municipio, apodado ‘Tierra mágica de atardeceres y montañas’, que destaca por su amplia biodiversidad, variedad de climas y alturas. El portal Turismo Antioquia Travel indica que sus altimetrías van desde los 425 metros sobre el nivel del mar con su característico bosque seco tropical hasta alturas que superan los 3.000 con ecosistemas de páramo, por lo que brinda una experiencia única.

Gracias a su ubicación geográfica y su infraestructura, este destino tiene mucho que ofrecerles a los turistas tanto nacionales como aquellos que provienen de otros países.

Uno de los atractivos para conocer muy cerca de Olaya es el Puente de Occidente. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Según el sitio web Puebliando por Antioquia, el clima caliente que ofrece este territorio y su aspecto colonial se convierten en parte de sus encantos. En sus tierras los viajeros aprecian cultivos frutales, de maíz, de cacao y sandía, entre otros productos.

Olaya cuenta con varios corregimientos y uno de ellos es Llanadas, que se ubica a 1.750 metros sobre el nivel del mar convirtiéndose en un mirador del occidente medio, buscado por turistas y parapentistas.

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¿Qué hacer en este destino antioqueño?

Para quienes disfrutan de los planes al aire libre, el Salto de Sucre, situado en la quebrada La Barbuda, es una opción ideal. Este imponente salto de agua se destaca por su gran altura y por los lindos paisajes que lo rodean, además de ofrecer la posibilidad de realizar caminatas ecológicas y conectarse con el entorno natural.

Olaya destaca por su estilo colonial y sus atractivos naturales. Foto: Getty Images

Un plan más es visitar la Finca Canaan, un lugar perfecto para quienes llegar a este destino en busca de descanso y la tranquilidad, donde las familias pueden disfrutar de diversas actividades recreativas y desconectarse de la rutina. Además, es un lugar perfecto para los amantes de la pesca, ya que cuenta con lagos adecuados para practicar esta actividad en un entorno natural y relajante.

Otros encantos de este municipio son la Iglesia La Virgen de Nieves, de estilo colonial, decorada con detalles en piedra y su fachada es en adobe. Se considera como patrimonio histórico y también el templo Parroquial San Miguel Arcángel, en donde también se aprecia su arquitectura colonial e imágenes antiguas.