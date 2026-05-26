Boyacá es uno de los destinos más acogedores de Colombia. Los viajeros que deciden visitar esta región se encuentran con un territorio lleno de historia, cultura y paisajes naturales que cautivan a turistas de todas las edades.

El pueblo de Boyacá donde se comen las mejores costillas de cordero asado, un destino ecoturístico para no perderse

Este departamento destaca por sus pueblos coloniales, sus tradiciones ancestrales y su importancia en la historia de la independencia del país. Lugares como Villa de Leyva, Tunja y el Puente de Boyacá permiten conocer de cerca el patrimonio arquitectónico y los acontecimientos históricos que marcaron el rumbo del país.

Adicionalmente, Boyacá es reconocido por sus escenarios naturales ideales para el descanso y la aventura. Sus montañas, páramos, lagunas y cascadas convierten al departamento en un escenario perfecto para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

En su territorio alberga 123 municipios, que se distribuyen en 13 provincias y una de ellas es La Libertad, en donde se encuentra Paya, un destino que se destaca por su gran riqueza natural y cultural, sus abundantes fuentes hídricas, la variedad de fauna, sus lindos paisajes, atractivos turísticos y la tranquilidad que ofrece a quienes lo visitan.

La carne a la llanera es uno de los platos típicos que se encuentra en Paya, Boyacá. Foto: Getty Images

Además, allí la gastronomía llama la atención de los viajeros. En este municipio es posible disfrutar de algunas de las preparaciones gastronómicas típicas de los Llanos Orientales, debido a su cercanía con esa región.

Platos típicos del Llano

Una de esas delicias es la carne a la llanera, que no es muy común encontrarla en tierras boyacenses. Allí se ha consolidado como un alimento estrella gracias a su cercanía y tradición compartida con esa zona del país. Para disfrutar de esta preparación los visitantes frecuentan los asaderos y restaurantes ubicados en el casco urbano.

El destino boyacense de estilo colonial y bellos paisajes, donde comer dulce de breva es uno de los mejores planes

De igual forma, los viajeros pueden desgustar deliciosos envueltos de arroz, conocidos popularmente como tungos llaneros, que se caracterizan por ser un amasijo tradicional con un sabor dulce y textura suave, elaborados a base de masa de arroz y abundante queso, envueltos en hoja de plátano.

Otras de las delicias gastronómicas de Paya son el sancocho de gallina, las hayacas, los envueltos de mazorca, las rellenas, el mute y las sopas de mazorca y de ahuyama.

Sitios de interés

Este destino boyacense es ideal para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y al aire libre y les ofrece diversos atractivos a los viajeros, entre ellos, los siguientes, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Paya tiene diversis sitios de interés para los viajeros. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.