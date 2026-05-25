El turismo interno y el gasto de visitantes internacionales crecen en Colombia

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) destacó los resultados de la más reciente Cuenta Satélite de Turismo, entregada de manera preliminar por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Las cifras confirman que el 2025 fue un año de consolidación y dinamismo para los diferentes segmentos del sector, reafirmando el papel de la industria como uno de los principales motores de la economía nacional”, señaló la organización.

De acuerdo con el informe, el turismo en Colombia alcanzó una participación del “2,4% en el valor agregado bruto total del país”, una cifra que se mantiene alineada con el comportamiento de 2024. Sin embargo, el gasto en los diferentes tipos de turismo mostró incrementos notables.

“El turismo receptor, por ejemplo, generó $54,7 billones, lo que significó un crecimiento del 8,4% en comparación con los $50,5 billones del año anterior, impulsado por el flujo de 4,6 millones de visitantes internacionales”, agregó Anato.

Estos son los destinos preferidos por los colombianos que viajan al exterior entre primavera y verano

Por su parte, el gasto en el rubro de agencias de viajes y otros servicios de reserva escaló un 12% frente a 2024, alcanzando los $302 mil millones de pesos. Asimismo, el turismo emisor mostró una fuerte dinámica de consumo con $23,9 billones (un 11,9% más que el año anterior) y un incremento superior al 30% en el flujo de colombianos que viajaron al exterior.

“Estas cifras demuestran la resiliencia y el atractivo que Colombia sigue proyectando ante el mundo. El incremento en el gasto del turismo receptor y el repunte histórico en los viajes de los colombianos dentro y fuera del país son el resultado de un esfuerzo articulado. Para Anato, es un orgullo ver cómo la intermediación profesional sigue ganando terreno, demostrando que la asesoría de las agencias de viajes es un valor indispensable para los viajeros de hoy”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la organización.

San Andrés. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El turismo interno fue uno de los grandes protagonistas de 2025. Los viajes dentro del territorio nacional crecieron cerca de un 8%, pasando de 46,9 millones en 2024 a 50,8 millones en el último año. Este movimiento aportó $23,6 billones a la economía nacional (un aumento anual del 14,8%), de los cuales $200 mil millones correspondieron a compras en agencias de viajes, registrando un repunte del 16,8% frente a 2024.

El país que redujo la duración de estancias sin visa para turistas; esta es la razón

Finalmente, el sector reafirmó su condición de gran empleador en el país. En 2025, más de 995 mil personas estuvieron ocupadas en actividades vinculadas al turismo, logrando un crecimiento del 10,7% en la fuerza laboral sectorial.