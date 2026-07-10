El municipio de Cundinamarca que rinde homenaje a la uchuva con dos importantes eventos, un encantador destino a dos horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, tiene 116 municipios que están integrados en 15 provincias.

Uno de ellos es Granada, que se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá y es reconocido por su tradición agropecuaria. El más importante de sus cultivos es la uchuva. En su honor se realiza anualmente el Reinado Departamental de la Uchuva y Expo Granada, eventos que se llevan a cabo este fin de semana.

“Esta celebración reunirá a productores, emprendedores, artistas y visitantes alrededor de la cultura, la gastronomía y las tradiciones campesinas que distinguen a este municipio del Sumapaz”, destacó la Gobernación de Cundinamarca.

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“La uchuva ha convertido a Granada en uno de los principales referentes agrícolas del país. Gracias a sus condiciones climáticas, su altitud y la experiencia de sus productores, el municipio integra, junto con Silvania y Pasca, uno de los corredores de mayor producción de esta fruta en Colombia”, subraya la entidad.

Granada, Cundinamarca. Foto: Facebook Jorge Emilio Rey-Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca cuenta con 567,8 hectáreas sembradas de uchuva y una producción cercana a 4.699 toneladas anuales, consolidándose como uno de los principales departamentos productores de este fruto. Durante los primeros meses de 2026, además, originó el 62 % de las exportaciones nacionales de esta fruta, con destinos como Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Canadá.

En Granada, la uchuva también impulsa una oferta gastronómica y agroindustrial, “representada en productos como mermeladas, vinos, néctares, yogures, tortas, galletas, sabajón y uchuvas deshidratadas, que complementan la experiencia turística del municipio”.

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Eventos

En el marco de Expo Granada se realizan este viernes 10 de julio la feria comercial y ganadera, exposiciones bovina y equina, la imposición de bandas a las candidatas al XXII Reinado Departamental de la Uchuva, el desfile en traje de baño, la fiesta cultural, el concurso de mulas y el desfile en traje de fantasía. La jornada cerrará con las presentaciones de San Miguelito y DJ Show Man.

Entretanto, el sábado 11 de julio la programación incluirá la cabalgata infantil, exposiciones equina y canina, muestras folclóricas de las candidatas y la elección y coronación de la Reina Departamental de la Uchuva 2026. En la noche se presentarán Hermanos Ariza Show y su Dinastía, y Lessing Kérguelen.

“Durante los cuatro días de Expo Granada también se desarrollarán muestras gastronómicas, exhibiciones agropecuarias, espacios para emprendedores y actividades culturales para toda la familia”, subrayó la Gobernación de Cundinamarca.