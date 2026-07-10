Los restaurantes con mejores vistas de Bogotá: dónde quedan y qué tipo de experiencia ofrecen

En cuanto a turismo, Bogotá destaca por más cosas y una de ellas es la gastronomía y las vistas que se pueden apreciar desde algunos desde los restaurantes más destacados de la capital.

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Para las personas que buscan celebrar un cumpleaños, un aniversario o simplemente disfrutar de un plan diferente, existen opciones que combinan buena cocina con vistas panorámicas difíciles de olvidar.

Entre las recomendaciones sobresalen tres establecimientos que, además de sus propuestas culinarias, ofrecen vistas privilegiadas de la capital. Cada uno tiene un estilo propio y está pensando para quienes desean contemplar el paisaje bogotano mientras comparten una comida especial.

Vista frontal a media altura de una joven turista disfrutando de las vistas del cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia Foto: Getty Images

¿Cuáles son los restaurantes de Bogotá con excelente vista?

Uno de los lugares es Panorama Restaurante & Bar, ubicado en Chapinero, en el último piso del Hotel Express 53. Desde allí es posible apreciar una vista panorámica de la ciudad mientras se disfruta de una carta que incluye desayunos, platos internacionales, carnes, pescados, pastas y coctelería.

El lugar también es reconocido por sus atardeceres y por ser un espacio elegido para celebraciones especiales.

Otra opción es La Fragata Giratoria, uno de los restaurantes más tradicionales de la capital. Ubicada en el piso 12 de un edificio del norte de la ciudad, se caracteriza por su plataforma giratoria de 360, que permite observar distintos puntos de la capital durante la comida.

Su especialidad son los pescados y mariscos, aunque también ofrece otras preparaciones para quienes buscan una experiencia gastronómica más amplia.

La tercera recomendación es Casa Santa Clara, que queda ubicada en el Cerro de Monserrate. Además de brindar una de las vistas más icónicas de Bogotá desde más de 3.000 metros de altura, el restaurante apuesta por la cocina tradicional colombiana.

En su menú hay platos típicos como ajiaco santafereño, bandeja paisa, arroz atollado y chuleta valluna, haciendo que este lugar se convierta en una opción ideal para turistas y residentes.

Estos restaurantes demuestran que una salida a comer puede convertirse en una experiencia completa, donde el paisaje también hace parte del menú. Ya sea para una celebración especial, una cita romántica o un encuentro familiar, estos espacios combinan gastronomía, ambiente y algunas de las mejores vistas de Bogotá, ofreciendo una opción diferente para quienes desean descubrir la ciudad desde las alturas.