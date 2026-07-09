¿Subirá el precio del corrientazo? La advertencia tras los últimos informes del Dane

El aumento en el precio de varios alimentos básicos podría terminar impactando el valor del tradicional corrientazo en Colombia.

Dane revela qué alimentos subieron y bajaron de precio en Colombia durante el último mes

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el comportamiento de la inflación durante junio de 2026 refleja un encarecimiento de productos clave para la preparación de los almuerzos que ofrecen diariamente restaurantes y establecimientos de comida.

El Dane reveló el aumento de diversos insumos del corrientazo. Foto: Archivo

La entidad reveló que la inflación anual en junio de 2026 se ubicó en 6,14 %, una cifra superior a la esperada por los analistas. Aunque el aumento del costo de vida impacta distintos sectores de la economía, los alimentos volvieron a ser uno de los grupos con mayores incrementos, lo que podría traducirse en mayores costos para restaurantes y establecimientos que ofrecen menús ejecutivos o corrientazos.

Durante junio, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor variación mensual entre todos los grupos de gasto, con un aumento de 0,67 %. Entre los productos que más subieron de precio se destacan las papas, con un incremento del 50,26 %; el tomate de árbol, con 47,02 %, y el tomate, con 41,51 %.

El corrientazo es un plato muy consumido en el país. Foto: Tomada de la cuenta de TikTok de scristian_capera.

Estos productos son ingredientes habituales en la preparación de almuerzos tradicionales, ya sea como parte de sopas, ensaladas, guarniciones o acompañamientos.

Por ello, el aumento en sus precios podría elevar los costos de operación de restaurantes y pequeños negocios de comida, que en muchos casos deberán decidir entre reducir sus márgenes de ganancia o trasladar parte del incremento al consumidor.

La presión sobre el sector no es menor. En la medición anual del IPC, la categoría de restaurantes y hoteles fue la que registró la mayor variación, con un aumento de 9,59 %, ubicándose muy por encima del promedio nacional. Este comportamiento refleja que los establecimientos de comidas ya vienen enfrentando un encarecimiento sostenido de sus costos.

Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de junio; así subieron y bajaron los gastos

No obstante, el informe del Dane también mostró que algunos alimentos registraron reducciones en sus precios. Los dulces y confites disminuyeron 17,92 %, las legumbres secas cayeron 6,37 % y los plátanos bajaron 5,46 %. Sin embargo, estos descensos no compensan el fuerte incremento de productos de alta rotación en las cocinas de restaurantes.

Aunque el Dane no afirma que el precio del corrientazo vaya a subir de manera inmediata, las cifras del IPC evidencian un escenario en el que el aumento de insumos esenciales podría terminar reflejándose en el valor que pagan diariamente millones de colombianos por su almuerzo.