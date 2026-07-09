El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 9 de julio

Para hoy 9 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.287, lo que significó una reducción de $ 52 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.339.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 48, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.335.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.335, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.287. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.305.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.275 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 682,68.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 100,697 unidades.

La moneda redujo su valor considerablemente este 9 de julio. Foto: Getty Images/iStockphoto

FMI rebaja su perspectiva de crecimiento global al 3 % en 2026 ante incertidumbre en Oriente Medio

El FMI recortó el miércoles nuevamente su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2026, ya que el auge de la inteligencia artificial no logró compensar por completo las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

El organismo estima que el crecimiento económico global será del 3 % este año, frente al 3,1 % pronosticado en abril.

América Latina se mantendrá estable, con un crecimiento en torno al 2,4 % en 2026, para subir al 2,7 % el año que viene, aunque con comportamientos desiguales según los países.

“Se prevé que el crecimiento en Brasil se mantenga resiliente en 2026, aunque se desacelere algo el próximo año”, indicó este nuevo informe del Fondo Monetario Internacional, que le da al gigante sudamericano una subida del 2,4 % para este año.

“En México, se proyecta que el crecimiento se acelere de forma moderada en medio de políticas internas menos restrictivas, pero la incertidumbre seguirá limitando la actividad”, indicaron los expertos del Fondo, que le atribuyen una subida del PIB del 1,2 %.

La situación en Argentina, con una previsión de crecimiento de 3,5 % este año, es de optimismo ante el buen comportamiento macroeconómico, indicó en rueda de prensa Petya Koeva Brooks, vicedirectora del departamento de Investigaciones del Fondo.

FMI rebaja su perspectiva de crecimiento global al 3% en 2026 ante incertidumbre en Oriente Medio Foto: Getty Images - Bloomberg / Colaborador

Argentina ha iniciado un proceso de desinflación y ese proceso “debería continuar gradualmente”, con una previsión de inflación del 25 % para finales de año, explicó.