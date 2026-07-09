Cómo funcionará ‘Casa Milagro’, el programa del Gobierno De La Espriella que reemplazará a ‘Mi Casa Ya’

El mercado de vivienda se vio fuertemente impactado en el Gobierno Petro, esto dado que decidió interrumpir indefinidamente el programa ‘Mi Casa Ya’, con el que miles de familias podían acceder a la compra de una vivienda de una manera mucho más cómoda, a través de un subsidio que se asignaba dependiendo de los ingresos del hogar y que podía combinarse con otros subsidios.

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Es por ello que luego de la interrupción del giro, muchas familias tuvieron que desistir de su compra, pues además del subsidio, el programa otorgaba un beneficio con la tasa de interés que permitía reducirla durante los primeros 7 años.

La nueva política de vivienda surge tras la suspensión de los subsidios del programa Mi Casa Ya, una decisión que afectó a miles de hogares que esperaban adquirir vivienda. Foto: istock

Con la llegada de un nuevo Gobierno, ahora en cabeza de Abelardo De La Espriella, se espera una recuperación en el sector con la reactivación de un subsidio gubernamental del estilo de ‘Mi Casa Ya’, que le pueda garantizar a las familias el acceso a esta oportunidad de vivienda.

El recién designado ministro de Vivienda, que entraría a la cartera a partir del 7 de agosto, Jaime Andrés Beltrán, se refirió en Caracol Radio a los primeros detales del nuevo programa denominado ' La Casa Milagro’, que combinaría subsidios, créditos y beneficios provenientes de distintas entidades para facilitar la compra de vivienda.

Subsidios, créditos y alivios financieros harían parte de 'La Casa Milagro', la apuesta del Gobierno entrante para reactivar el mercado de vivienda. Foto: Captura de pantalla

Adicional a ello promoverán el mejoramiento de las viviendas ya existentes y también la legalización de distintos barrios en el país, para que puedan tener garantizados servicios básicos.

Aseguró que bajar los intereses de la vivienda a un 2% no es la única medida, pues también buscan la articulación con el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas y los bancos, para que los colombianos puedan tener mayores alivios.

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Pese a que aún se desconocen las medidas concretas del programa, lo cierto es que el anuncio de este nuevo programa será hecho el 7 de agosto, luego de la posesión.

El Gobierno entrante también buscará fortalecer el mejoramiento de vivienda y la legalización de barrios como parte de su política habitacional. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Este será uno de los primeros decretos firmados y allí se expondrán cuáles son las fuentes de financiación y el presupuesto que tendrá el programa.