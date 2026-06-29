Sector vivienda reacciona a propuesta de De La Espriella sobre créditos de vivienda al 2%: “Necesita generar condiciones”

La semana pasada, se confirmó oficialmente la victoria de Abelardo de La Espriella en las elecciones del pasado 21 de junio, cuando se enfrentó a Iván Cepeda, candidato de la izquierda y del movimiento Pacto Histórico.

La deuda le marca la agenda económica al gobierno de De La Espriella

Tras la victoria, uno de los puntos que más ha causado dudas es el de las propuestas económicas, pues son varias las que planteó, pero sobre las cuales, aunque se consideran avances, aún no hay claridad sobre su ejecución.

El gremio constructor respaldó la necesidad de fortalecer la financiación de vivienda y reactivar programas como Mi Casa Ya para impulsar el mercado. Foto: Getty Images

Una de las que ha causado buenos comentarios es la propuesta de ofrecer créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas de interés del 2 % anual.

Otra es la reactivación de subsidios para la compra de vivienda y la simplificación de trámites relacionados con el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

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Recientemente se conoció la posición del sector de la vivienda, en voz de Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, quien explicó a Valora Analitik que esta reactivación debe estar acompañada de varias medidas y no solo de una decisión económica.

Tras las elecciones, el sector de la construcción planteó las medidas que considera necesarias para reactivar la compra de vivienda en Colombia. Foto: Getty Images

Aseguró que el proceso depende de tres condiciones fundamentales: la confianza, la financiación y la oferta. Señaló que es clave que existan reglas claras que permitan que los proyectos regresen al mercado y que los inversionistas recuperen la confianza.

Lo segundo es que existan subsidios estables y focalizados, especialmente para los hogares que devengan apenas 1,5 salarios mínimos. Es decir, es clave que se reactiven Mi Casa Ya y otros mecanismos que respondan a las realidades del país en temas del mercado laboral.

El presidente de Camacol afirmó que la recuperación del mercado de vivienda requiere una estrategia integral que combine subsidios, financiación y seguridad jurídica. Foto: Ministerio de Vivienda

Finalmente, el tercer componente clave es el fortalecimiento del acceso al crédito, pues es importante que las fuentes de financiación hipotecaria sean robustas, para avanzar en instrumentos como los seguros hipotecarios, dentro de un entorno de estabilidad macroeconómica.