¿Dónde no debería refugiarse durante un terremoto? Expertos advierten sobre estos peligrosos lugares

El lunes 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y fue percibido con intensidad en ciudades como Cali, Armenia, Pereira, Quibdó, Manizales y Bogotá. El movimiento telúrico ha dejado cientos de personas fallecidas y heridas, además de ocasionar el desplome de estructuras y afectaciones en distintos puntos de la infraestructura nacional.

Ni baño ni marcos de las puertas: este es el lugar más seguro para protegerse durante un terremoto

Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, una de las primeras reacciones de muchas personas es buscar un lugar que parezca seguro para protegerse. Sin embargo, algunas decisiones tomadas durante esos segundos pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves e, incluso, poner en peligro la vida.

Aunque la reacción instintiva de muchas personas suele ser intentar escapar inmediatamente del lugar en el que se encuentran, la mayoría de los expertos recomiendan mantener la calma y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúa el movimiento, ya que esto podría aumentar el riesgo de sufrir accidentes.

Los Topos mexicanos, expertos en búsqueda y rescate, recomiendan permanecer dentro de las estructuras y buscar una zona segura para protegerse, en vez de intentar salir durante el sismo. Cuando el movimiento haya terminado y, si es necesario y seguro hacerlo, se debe evacuar hacia el exterior.

Lo que no debería hacer durante un terremoto

Ante un terremoto, no se recomienda adoptar una posición de rodillas o fetal, ya que podría dejar el cuerpo más expuesto y aumentar el riesgo de sufrir lesiones en caso de que caigan escombros.

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Según recomendaciones atribuidas a la Brigada Topos, una alternativa es recostarse bocarriba junto a un mueble resistente, como una cama, un sillón, una lavadora o un refrigerador, buscando un espacio que pueda ofrecer cierta protección frente a desprendimientos.

La ingeniera civil y revisora estructural Martha Martínez también señaló, en diálogo con SEMANA, que durante un terremoto se debe evitar el uso de ascensores. Asimismo, recomendó mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos y muebles altos que puedan caer o desprenderse durante el movimiento.

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A su vez, los baños y los balcones no deben considerarse automáticamente zonas seguras durante un terremoto, ya que también pueden contener elementos que se desprendan o caigan debido al fuerte movimiento de la estructura.

Estas recomendaciones guardan relación con la conocida teoría del “triángulo de la vida”, según la cual, ante el colapso de una estructura, ciertos muebles u objetos de gran tamaño podrían sostener parte de los escombros y generar un espacio vacío entre estos y el suelo. Ese espacio tendría una forma triangular y, de acuerdo con la teoría, ofrecería una posibilidad de supervivencia.

El terremoto en el Valle del Cauca dejó afectaciones en El Águila. Foto: Raúl Palacios

La llamada teoría del “triángulo de la vida” no es una garantía de protección ni una instrucción universal para enfrentar un terremoto. Las condiciones pueden variar dependiendo del tipo de construcción y de la situación, por lo que la prioridad durante el movimiento debe ser proteger la cabeza y el cuello, alejarse de elementos que puedan caer y adoptar una posición segura.