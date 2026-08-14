OpenAI acelera GPT-5.6 Sol con ‘Ultrafast’: así funciona el nuevo modo que genera hasta 750 tokens por segundo

OpenAI introduce el modo ‘Ultrafast’, diseñado para ejecutar su modelo GPT-5.6 Sol a una velocidad significativamente superior a la habitual y permitir su funcionamiento en entornos que requieren respuestas en tiempo real.

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El laboratorio de inteligencia artificial presentó todos los detalles de esta nueva modalidad en su sitio web. Según explicó, ‘Ultrafast’ puede alcanzar una velocidad de procesamiento hasta 14 veces superior a la estándar, con una capacidad de generar hasta 750 tokens de salida por segundo.

GPT-5.6 Sol es el modelo de frontera más reciente de OpenAI, presentado a comienzos de julio. Este nuevo avance llega pocos días después del lanzamiento de GPT-5.6 Cyber, un modelo enfocado en tareas avanzadas de ciberseguridad.

GPT-5.6 Sol es presentado como el modelo de frontera más reciente de OpenAI. Foto: Getty Images

Con ‘Ultrafast’, OpenAI busca reducir una de las principales limitaciones a las que se enfrentaban desarrolladores y empresas: la necesidad de elegir entre modelos especializados o una mayor velocidad de respuesta. La compañía sostiene que esta tecnología apuesta por una nueva forma de mejorar el rendimiento: aumentar la cantidad de trabajo útil que el modelo puede realizar por segundo.

Entre los posibles usos de esta capacidad se encuentran la respuesta a incidentes, mediante el análisis de archivos de registro durante fallos críticos, y la investigación financiera, donde puede identificar señales del mercado y detectar patrones en tiempo real. Estas aplicaciones buscan aprovechar la rapidez del modelo en escenarios en los que cada segundo puede marcar una diferencia.

OpenAI continúa ampliando las capacidades de sus modelos hacia diferentes tipos de necesidades. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta capacidad es posible gracias a la alianza de OpenAI con el fabricante de chips Cerebras, cuya tecnología de inferencia de baja latencia permite acelerar el procesamiento de las respuestas.

Por ahora, el modo ‘Ultrafast’ se encuentra disponible únicamente como una vista previa para un grupo limitado de clientes. OpenAI espera ampliar su acceso progresivamente a medida que aumente la capacidad disponible para ejecutar el sistema.

*Con información de Europa Press.