El particular sonido que emite Android cuando detecta un terremoto y busca alertarlo para que reaccione segundos antes

Tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes, aumentó la atención sobre la preparación de los ciudadanos frente a este tipo de emergencias. Tener un kit de emergencia y conocer las medidas de seguridad son aspectos fundamentales, pero la tecnología también puede convertirse en una herramienta de apoyo en momentos de riesgo.

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Aunque el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reiterado que los sismos y sus réplicas no se pueden predecir, existen sistemas capaces de detectar que un movimiento telúrico ya comenzó y enviar una alerta antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas zonas.

Uno de estos mecanismos es el sistema de alertas sísmicas de Google, disponible en teléfonos Android. La herramienta puede ser de utilidad para las personas, siempre que esté habilitada en el dispositivo.

La forma de activarla puede variar según el fabricante y la versión del sistema operativo, por lo que es recomendable revisar los ajustes del teléfono y comprobar que la función esté activa.

Una de las dudas que puede surgir entre los usuarios es cómo suena el celular cuando detecta un terremoto. En entrevista con Infobae, Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google, explicó que la alerta utiliza un sonido distintivo y de mayor intensidad que el de una notificación convencional.

La alerta sísmica de Android utiliza un sonido diferente al de las notificaciones habituales. Foto: Tomado de crisisresilience.google.

“Dentro de los ajustes hay un demo para que la gente sepa que va a sonar y conozca lo que le va a salir en la pantalla”, aseguró la directiva.

Domínguez también destacó la importancia de mantener la calma cuando se recibe este tipo de aviso y actuar de acuerdo con las recomendaciones de seguridad.

Por esta razón, familiarizarse previamente con el sonido de la alerta puede ser útil. Reconocerlo permite identificar rápidamente que se trata de un aviso sísmico y no de una notificación común, lo que puede dar unos segundos adicionales para tomar medidas de protección antes de que se perciban con mayor intensidad las ondas del movimiento.

¿Qué tipos de alertas sísmicas tiene Android?

El sistema de Android cuenta con dos tipos de notificaciones para sismos de magnitud 4,5 o superior, cada una diseñada para diferentes niveles de intensidad:

Alerta de atención: está pensada para advertir sobre temblores leves, correspondientes a niveles 3 y 4 de la escala de intensidad sísmica. Mantiene el volumen configurado, las notificaciones y el modo No molestar.

está pensada para advertir sobre temblores leves, correspondientes a niveles 3 y 4 de la escala de intensidad sísmica. Mantiene el volumen configurado, las notificaciones y el modo Alerta de acción: busca advertir ante movimientos moderados o fuertes, de intensidad 5 o superior. En estos casos, puede ignorar el modo No molestar, encender la pantalla y emitir un sonido fuerte para llamar la atención del usuario.

Android tiene un sonido especial para alertar por terremotos. Foto: Getty Images

Al seleccionar una alerta sísmica, Android también puede mostrar información de seguridad con recomendaciones sobre cómo actuar después de un terremoto. Además, incluye un mapa con una estimación inicial de la ubicación y la magnitud del movimiento.

Estas herramientas no permiten predecir un terremoto, pero sí pueden ofrecer una advertencia temprana cuando el fenómeno ya comenzó. Por ello, conocer cómo funcionan y familiarizarse con sus señales puede complementar las medidas de prevención y ayudar a reaccionar con mayor rapidez ante una emergencia.