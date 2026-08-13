Copernicus: la red de satélites que permite dimensionar la destrucción tras el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026 provocó graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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Ante una emergencia de esta magnitud, conocer rápidamente cuáles son los lugares más afectados resulta fundamental para organizar los rescates y distribuir la ayuda. En este contexto, la Unión Europea activó el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) para apoyar la evaluación de los daños mediante información satelital.

Nuestro mecanismo @ECHO_LatAm movilizó 100.000 € en ayuda inmediata y hay una decisión financiera en proceso.

Los satélites de Copernicus evalúan daños para que la ayuda llegue donde se necesita y activamos el Mecanismo de Protección Civil de la UE (UCPM).

Seguimos aquí 🇪🇺🇨🇴. pic.twitter.com/tBC8V1rHAV — Unión Europea en Colombia 🇪🇺 (@UEenColombia) August 12, 2026

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Cuenta con una amplia red de satélites Sentinel, que recopilan información sobre la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera.

Para una emergencia sísmica, estos datos permiten comparar imágenes obtenidas antes y después del terremoto y detectar cambios en el territorio.

La ventaja es especialmente importante en zonas donde las carreteras están bloqueadas, existen problemas de comunicación o resulta peligroso enviar inmediatamente equipos de evaluación.

Uno de los instrumentos más útiles es Sentinel-1, que utiliza radar para observar la superficie incluso cuando hay nubes o es de noche.

Sus datos pueden ayudar a identificar movimientos y deformaciones del terreno provocados por el terremoto. Además, Copernicus incorporó en 2026 productos específicos para analizar el movimiento del terreno después de eventos sísmicos.

Por otra parte, las imágenes ópticas de satélites como Sentinel-2 pueden contribuir a identificar cambios visibles en zonas urbanas y rurales.

Satélites Copernicus registrando Pereira. Foto: Satélites Copernicus

Con esta información, el servicio de Rapid Mapping de Copernicus elabora mapas de emergencia que muestran áreas afectadas y posibles daños en edificios e infraestructuras. Precisamente para el terremoto colombiano del 10 de agosto se solicitó una evaluación rápida de daños.

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Estos mapas pueden ser decisivos para priorizar la ayuda. Las autoridades pueden combinarlos con información sobre población, hospitales, carreteras y reportes de los equipos de emergencia para determinar dónde enviar primero ambulancias, rescatistas, alimentos, agua, medicamentos y maquinaria.

Sin embargo, los satélites no sustituyen las inspecciones en tierra. Sus imágenes ofrecen una evaluación rápida que debe complementarse con información de las autoridades y de los equipos de rescate.

A través de mapping.emergency.copernicus.eu puede ver los mapas satelitales.