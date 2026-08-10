Tras el fuerte terremoto que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto, algunos usuarios comenzaron a expresar su preocupación en redes sociales como X debido a que sus iPhone no emitieron una alerta sísmica, mientras que algunos teléfonos Android sí mostraron este tipo de notificaciones.

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Las alertas sísmicas son avisos que pueden llegar a los dispositivos móviles cuando los sistemas de detección identifican un terremoto y estiman que determinadas zonas podrían verse afectadas. Para hacerlo, utilizan redes de sensores capaces de detectar rápidamente el movimiento y calcular su posible alcance.

El objetivo de estas herramientas es advertir a las personas con algunos segundos de anticipación, cuando las condiciones lo permiten, para que puedan tomar medidas de protección antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. Sin embargo, recibir este tipo de aviso depende de la tecnología disponible, los sistemas de emergencia y la cobertura que exista en cada país.

Entonces, ¿por qué algunos iPhone no emitieron la alerta durante el sismo?

La respuesta está relacionada con el funcionamiento de los sistemas de Apple y, principalmente, con la disponibilidad de determinadas funciones según el territorio. El iPhone cuenta con diferentes tipos de avisos, entre ellos las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública, pero no todas están habilitadas de la misma manera en todos los países.

Los usuarios de iPhone dependen del sistema de alertas de Apple y de las notificaciones emitidas por las autoridades de cada país. Foto: Getty Images

Por lo general, las alertas gubernamentales vienen activadas de forma predeterminada y, cuando se recibe una notificación, el dispositivo puede emitir un sonido similar al de una alarma. Estas opciones pueden administrarse desde Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales, aunque las alternativas disponibles dependen de la región y del operador.

El iPhone puede recibir avisos relacionados con amenazas inmediatas para la seguridad, condiciones meteorológicas extremas, alertas AMBER y otras situaciones de emergencia. En algunas versiones compatibles de iOS también están disponibles las alertas de prueba, que pueden activarse o desactivarse desde el apartado de notificaciones.

No obstante, que un iPhone tenga habilitadas las alertas gubernamentales no significa que vaya a recibir automáticamente una notificación sísmica. Para que esto ocurra, debe existir un sistema de alerta compatible con la infraestructura y los mecanismos de emergencia implementados en el país.

La alerta sísmica de Google se puede activar desde cualquier celular Android. Foto: Getty Images

Además, Apple señala que sus dispositivos pueden participar en funciones relacionadas con la detección de terremotos y compartir información de manera anónima con otros dispositivos Apple cercanos. Sin embargo, esto no significa que todos los iPhone tengan habilitado un sistema de alerta sísmica con las mismas características o que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.

Por ello, la ausencia de una notificación en un iPhone durante un sismo no necesariamente indica que el dispositivo tenga una falla.