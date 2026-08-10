¿Por qué algunos edificios no resistieron al terremoto en Colombia? Esta es la explicación científica detrás de los colapsos

El mundo mantiene la atención sobre la emergencia provocada por un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del territorio colombiano. De acuerdo con el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 110,3 kilómetros, y fue sentido en amplias zonas del país.

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Además, el fuerte terremoto dejó personas fallecidas y heridas, aunque las autoridades aún no cuentan con un balance definitivo de los colombianos afectados por este movimiento telúrico. Asimismo, el sismo provocó el colapso de algunos edificios y ocasionó graves daños en infraestructura clave del país.

Incluso, varias de las principales vías del país presentan cierres y afectaciones, según reportes oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Entre los corredores comprometidos se encuentra la vía Buga-Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde se mantiene un cierre total aproximadamente en el kilómetro 71 mientras los organismos de socorro y las autoridades locales adelantan las labores de evacuación correspondientes.

Asimismo, la vía Armenia-Ibagué permanece completamente cerrada debido a un deslizamiento de material sobre la carretera. A estas afectaciones se suman el cierre del túnel Sumapaz y del puente Mariano Ospina, infraestructura que conecta a Flandes, Tolima, con Girardot, Cundinamarca. En estos puntos se realizan inspecciones para determinar las condiciones de seguridad y verificar posibles daños estructurales.

Las imágenes de estructuras reducidas a escombros han recorrido el mundo, especialmente de ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Cartago, donde barrios enteros quedaron devastados por este desastre natural. Frente a este panorama, surge un interrogante: ¿por qué tantos edificios no resistieron?

Terremoto en Colombia, temblor en Cali Foto: El País

El divulgador científico y director de los Museos Científicos de A Coruña, Marcos Pérez Maldonado, explicó que la magnitud de un terremoto no es el único factor que determina la gravedad de sus consecuencias. En diálogo con Radio Coruña SER, señaló que aspectos relacionados con las características del sismo y las condiciones del lugar donde ocurre pueden influir considerablemente en el nivel de afectación.

Uno de esos factores es precisamente la magnitud. El experto señaló que esa variación representa un cambio mucho mayor de lo que parece. Según explicó, un terremoto de magnitud 7,5 puede liberar aproximadamente el doble de energía que uno de 7,2, aumentando su capacidad de destrucción.

Temblor en Colombia este 10 de agosto. Foto: @lirio_ilirico- @everstrongever / A.P.I / Montaje SEMANA

La realidad es distinta en varias zonas de Latinoamérica, donde existen construcciones que no cumplen plenamente con las normas de seguridad sismorresistente o que fueron edificadas sin los estándares necesarios para soportar un terremoto de gran magnitud.

En Colombia, sin embargo, existe una regulación específica orientada a disminuir los riesgos asociados a estos fenómenos. El delegado departamental de Cundinamarca, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, destacó la importancia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), normativa que “establece rigurosos parámetros para diseñar estructuras capaces de resistir sismos considerables”.

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No obstante, según el capitán, persiste una realidad que genera preocupación: “No todas las edificaciones cumplen estas normativas, especialmente en zonas rurales o asentamientos informales”. Explicó que “esta brecha entre la norma y su aplicación concreta aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades cuando la tierra tiembla, poniendo en riesgo vidas y medios de subsistencia”.

Además, según el divulgador científico, esta es una de las principales razones por las que se producen tantos derrumbes durante este tipo de emergencias. “Muchos edificios colapsan porque no están preparados para absorber esa energía”, señaló.