Experto de la NASA lanzó advertencia sobre los asteroides que podrían amenazar a la Tierra: “La humanidad debe prepararse”

El experto en asteroides de la NASA Humberto Campins considera que, aunque las personas “como individuos” no tiene “nada de qué preocuparse” por el impacto de un asteroide sobre la Tierra, la civilización humana “sí debe prepararse” para esta amenaza, que “volverá a ocurrir”.

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En una entrevista con EFE en el marco del congreso The Many Pathways to Spaces que aborda en Oviedo, norte de España, temas como la economía y la colonización del espacio, Campis ha recordado que “grandes impactos” como el que extinguió a los dinosaurios son “inevitables” si la humanidad no desarrolla las técnicas, las tecnologías y los programas de acción necesarios para desviar los asteroides que puedan chocar contra la Tierra.

El experto de la NASA ha aclarado que en la actualidad no se conocen asteroides que “acechen” al planeta y que la probabilidad de que alguno impacte a lo largo de la vida de un individuo es “muy baja”, pero ha insistido en que la humanidad debe prepararse para ello por medio de la llamada “defensa planetaria” si quiere perdurar a largo plazo como civilización.

Las tecnologías y los programas de acción necesarios para desviar los asteroides que puedan chocar contra la Tierra. Foto: Getty Images/iStockphoto

Defensa planetaria

Hace “por lo menos tres o cuatro décadas” la NASA “consiguió convencer al Gobierno estadounidense de que existía una amenaza” y desde entonces coordina una red mundial de telescopios y científicos que se encargan de descubrir asteroides y determinar si su trayectoria es peligrosa para el planeta en base a un modelo de probabilidad denominado escala de Torino, según ha relatado Campins.

Aunque la civilización humana aún no se ha visto amenazada por el impacto de un asteroide, en la actualidad son muchas las agencias espaciales que colaboran de forma internacional para hacer simulacros “cada tres años” para así contar con una “memoria institucional” que les ayude a reaccionar en caso de peligro real, ha apuntado.

La NASA habla ya de “defensa planetaria” cuando se refiere a programas como el de DART, que demostró en 2022 que es posible cambiar la órbita de un asteroide pequeño con un impacto cinético, “aunque suene a ciencia ficción”, ha señalado.

Humberto Campins informa sobre la misión OSIRIS-REx de la NASA. Foto: DW

El asteroide que “rozará” la Tierra

En abril de 2029 el asteroide, una mole de 375 metros, pasará a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, por debajo de la órbita de muchos satélites de comunicaciones, lo que podría permitir su avistamiento desde la Tierra sin falta de medios profesionales.

Campis ha remarcado que “en este encuentro de Apofis con la Tierra no existe ningún riesgo de desvío”, si bien en el futuro el asteroide podría modificar su órbita y amenazar con un impacto.

Por ello, otorga gran importancia al estudio del asteroide que efectuarán la misión espacial de la NASA Osiris-Apex, de la que él mismo forma parte, y la nave Ramses de la Agencia Espacial Europea (ESA), que aún se encuentra en construcción.

El asteroide Apofis se aproximará a la Tierra en abril de 2029. Foto: DW

Las embarcaciones de la NASA y la ESA tendrán la oportunidad de analizar, entre otras cosas, cómo Apophis se deforma y cambia al quedar bajo la influencia de la gravedad terrestre.}Asteroides y recursos

Los asteroides que se acercan a la Tierra adquieren una velocidad similar a la del planeta, lo que los convierte en “ideales para hacer minería espacial”, según Campins.

El experto ha recordado que la misión Osiris-Rex de la NASA, predecesora de la actual Osiris-Apex y en la que también participó, encontró en el asteroide Bennu una superficie de silicatos hidratados, es decir, arcilla.

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“De ahí se puede extraer agua”, que es “el material más valioso fuera de la atmósfera terrestre”, ha explicado, porque se puede separar en hidrógeno y oxígeno para “venderlo como combustible” a los satélites que orbitan la Tierra.

Además, el experto de la NASA ha añadido que en los asteroides se pueden obtener materiales como el platino, las tierras raras o materias primas que, sin ser preciosas, permitan “imprimir estructuras en el espacio” para ahorrar el transporte desde la Tierra de componentes no esenciales.

Aunque este uso de los asteroides aún no es una realidad, Campins ha afirmado que “en una o dos décadas” comenzará a ocurrir, pues en su opinión se trataría una explotación “muy práctica” de cara a crear y mantener centros de datos y bases en el espacio.

*Con información de DW.