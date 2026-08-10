Este es el motivo por el que la tierra mojada huele después de la lluvia: científicos explican el fenómeno

El característico olor a tierra mojada que suele aparecer después de la lluvia tiene una explicación científica mucho más compleja de lo que podría parecer. Este aroma se percibe con mayor intensidad cuando la lluvia cae sobre terrenos secos y, aunque suele asociarse directamente con el agua, en realidad intervienen procesos biológicos y químicos relacionados con microorganismos presentes en el suelo.

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Este fenómeno se conoce como petricor y está relacionado, entre otros factores, con microorganismos que habitan en la Tierra desde hace millones de años, incluso antes de la aparición de los dinosaurios. Cuando las gotas de lluvia entran en contacto con el suelo, pueden liberar determinadas sustancias al aire, generando ese característico aroma que muchas personas perciben después de una precipitación.

El fenómeno fue descrito formalmente en 1964 por los científicos australianos Isabel Joy Bear y Richard Thomas, quienes estudiaron sus componentes biológicos y químicos. Estudios como Science Howstuffworks, publicado en Nature, permitieron explicar las causas de este aroma y dieron origen al término petricor, utilizado desde entonces para identificar el característico olor que queda en el ambiente después de la lluvia.

La lluvia deja un olor muy particular y la ciencia explica qué hay detrás de este fenómeno. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los principales responsables del característico olor a tierra mojada es la geosmina, una molécula volátil de aroma particularmente intenso que es producida por microorganismos presentes en el suelo. El olfato humano tiene una sensibilidad muy alta frente a esta sustancia, por lo que puede detectarla incluso cuando se encuentra en concentraciones extremadamente bajas en el ambiente.

Durante los periodos secos, algunas bacterias del suelo producen esporas que permanecen inactivas hasta que las condiciones vuelven a ser húmedas. Cuando llega la lluvia, las gotas entran en contacto con el terreno y favorecen la liberación de estas partículas, que pueden dispersarse por el aire húmedo y llegar rápidamente al olfato. Este proceso contribuye a generar una sensación que muchas personas relacionan con frescura, vegetación y, en algunos casos, recuerdos o nostalgia.

El olor a tierra mojada tiene nombre científico. Foto: Getty Images

El aroma suele ser más intenso cuando las precipitaciones ocurren después de un periodo prolongado de sequía. Esto se debe a que, mientras el suelo permanece seco, puede acumularse una mayor cantidad de esporas y compuestos asociados con estos microorganismos. Por esa razón, el olor característico de la lluvia puede resultar especialmente evidente después de varios días o semanas sin precipitaciones.

Una investigación realizada por científicos del MIT en 2015 permitió observar mediante cámaras de alta velocidad cómo las gotas de lluvia liberan pequeñas burbujas al impactar sobre superficies porosas. Cuando esas burbujas estallan, generan diminutos aerosoles que transportan partículas del suelo hacia la atmósfera. Entre los compuestos liberados se encuentran la geosmina, aceites provenientes de las plantas y otros materiales orgánicos que contribuyen a formar el conocido olor a tierra mojada.

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La composición de estos compuestos también explica por qué el aroma de la lluvia puede variar de un lugar a otro. En las zonas urbanas, además, pueden intervenir sustancias procedentes de la contaminación, como hidrocarburos y residuos industriales, que en algunos casos hacen que el olor producido por la lluvia sea más intenso o incluso desagradable.