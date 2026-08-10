Colombia vive una emergencia tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado pérdidas de vida humana y daños en diferentes infraestructuras. El intenso movimiento telúrico, que se prolongó durante varios segundos, mantiene en alerta a la población ante la posibilidad de que se registren nuevas réplicas y futuros eventos sísmicos de gran magnitud en la región.

Fuerte temblor de 7.4 grados en Colombia: así puede activar la alerta sísmica en su celular para que esté preparado

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), las réplicas pueden ocurrir durante las horas, días e incluso semanas posteriores al terremoto principal. Estos movimientos hacen parte del proceso natural de reajuste de la corteza terrestre luego de la liberación de una gran cantidad de energía acumulada. Si bien generalmente presentan una menor intensidad que el sismo inicial, algunas réplicas pueden alcanzar una magnitud considerable y ser percibidas con fuerza por la población.

Sin embargo, la alta actividad sísmica de Colombia está relacionada, en buena medida, con su ubicación geográfica, ya que el territorio se encuentra en una zona donde interactúan las placas de Nazca, Caribe y Sudamericana. Además, parte del país se encuentra influenciada por la dinámica tectónica del Anillo de Fuego del Pacífico, también conocido como el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

El Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Como resultado de esta dinámica natural, en Colombia se registran alrededor de 2.500 sismos al mes, lo que equivale a un promedio de 80 movimientos telúricos diarios. No obstante, la mayoría son de baja magnitud y no son perceptibles para la población. Estos eventos son detectados y registrados por la Red Sismológica Nacional, que monitorea de manera permanente la actividad sísmica en todo el territorio colombiano.

De hecho, según la organización científica National Geographic, cerca del 90 % de los terremotos que ocurren en el mundo tienen su origen dentro de esta extensa zona, que atraviesa territorios de América, Asia y Oceanía.

Frente a este panorama, la comunidad científica mantiene un seguimiento permanente de la actividad geológica en la región. Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí advierten que algunas fallas geológicas acumulan una gran cantidad de energía, aumentando la posibilidad de que, en algún momento, se produzcan sismos de gran magnitud o réplicas después de un fuerte movimiento de tierra.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. En ella se encuentran países como Japón, Chile, México, Estados Unidos, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros. Esta región es considerada la más activa del planeta desde el punto de vista geológico, ya que alberga cerca del 75 % de los volcanes activos del mundo, de acuerdo con National Geographic.