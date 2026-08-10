Poco a poco se siguen conociendo más videos del fuerte terremoto que se registró en Colombia y que se sintió en diferentes ciudades.

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Una de estas fue Pereira, donde se han reportado algunos daños a la infraestructura.

A través de redes sociales se ha conocido un video que muestra el momento exacto en el que se presentó el movimiento telúrico cuando unas personas se encontraban en la calle, al parecer, de la capital de Risaralda.

Lo más impresionante es cómo los ciudadanos tuvieron que tomarse entre sí mientras se registraba el sismo, que de acuerdo con el Servicio Geológico Colombia (SGC) fue de 7.4 grados.

Algunos se agarraron de las manos para poder mantener el equilibrio. Incluso, ahí también se encontraban unos agentes de Policía en una moto, por lo que un hombre y una mujer cogieron el vehículo para evitar caer al suelo.

“Quieto, quieto, quieto”, se le escucha decir a una persona de fondo, mientras que las partes de una iglesia poco a poco comenzaron a caer.

Finalmente, la tierra se detuvo y la calma poco a poco comenzó a llegar al sitio, aunque al mismo tiempo se levantó una gran nube de polvo por cuenta de la caída de infraestructura que hubo.

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Pocos segundos después, las personas comenzaron a utilizar sus celulares para grabar y para comunicarse con sus seres queridos ante la emergencia que se registró.

Por otra parte, en la ciudad de Manizales se ha confirmado que el terremoto dejó graves daños en diferentes estructuras. Además, el alcalde Jorge Eduardo Rojas indicó que hasta el momento hay dos personas muertas.

Un hombre lleva a su perro después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

A esto también se le suma que se habla de varios damnificados, por lo que ya se están preparando diferentes albergues para atenderlos.

Las autoridades ya se encuentran realizando un barrido en las diferentes zonas y verificando las condiciones en las que quedaron, ya que fue una de las ciudades más afectadas por el sismo.