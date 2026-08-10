Terremoto en Colombia: reportan tres niños fallecidos tras quedar atrapados en Calima-Darién

Tres menores de edad fallecieron en el municipio de Calima-Darién, en el departamento del Valle del Cauca, durante el terremoto de 7.4 que sacudió a varias regiones de Colombia durante este lunes 10 de agosto.

De acuerdo con la información que se ha conocido, los niños quedaron atrapados tras el colapso de una infraestructura y la lamentable noticia fue confirmada por la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“Se registraron daños en varios municipios. En Calima El Darién, desafortunadamente tuvimos la pérdida de tres niños, luego de que una pared colapsara y les cayera encima, causándoles la muerte”, dijo Toro.

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Asimismo, dio a conocer que en el Zarzal reportan una persona fallecida. “En Buenaventura hay muchos daños, pero hasta el momento no tenemos reporte de personas heridas”, agregó la gobernadora del Valle del Cauca.

La mandataria dijo que, junto con su equipo, sigue recibiendo información de los daños en varias zonas. “En El Cairo el 80 % está destrozado, se nos cayó el hospital de El Águila. En Zarzal hay muchos heridos; el hospital está colapsado en el municipio de Zarzal. En Cartago también, en el hospital hubo que evacuar a los pacientes, pero gracias a Dios no hubo ninguna persona fallecida”, precisó.

Frente al Hospital Universitario de Cali, la gobernadora indicó: “Realmente aquí hay un colapso grande, hay daños al interior del hospital, hubo una ala que se derrumbó y tenemos todavía cinco pacientes que están debajo de los escombros; estamos tratando de evacuarlos. Allá está el Ejército, están bomberos y están tratando de evacuar a estos pacientes que además eran pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos en neurocardio cardiovascular”.