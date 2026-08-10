Gustavo Bolívar estalla contra bodegueros y activistas del petrismo que están haciendo política con la tragedia del terremoto

Mientras que Colombia está viviendo momentos difíciles por el terremoto que sacudió este lunes, 10 de agosto, varias zonas del país, personas cercanas al petrismo han usado la tragedia para poner escritos en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Bodegueros, activistas y exfuncionarios de Gustavo Petro han sorprendido por escritos en redes donde siembran odio en medio de una tragedia que debería generar solidaridad en el país.

Por esa razón, Gustavo Bolívar lanzó duros cuestionamientos y envió un mensaje a los integrantes de su sector político.

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“Qué comentarios tan inhumanos. Así no se hace oposición. No jueguen con la tristeza y la tragedia de miles de familias en Chocó, Valle y el Eje Cafetero”, dijo.

Agregó: “Este evento terrible no tiene que ver con la política ni con el cambio de gobierno. No pierdan la empatía y la solidaridad. ¡Más bien estemos listos a ayudar a las víctimas del temblor!”.

Bolívar lamentó que se esté haciendo oposición de esa manera y por eso les pidió a quienes ponen ese tipo de mensajes que estén a la altura de la situación.

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La ira de Bolívar se dio, entre otros, por mensajes como los del polémico Daniel Quintero.

“El Gobierno nacional perdió horas valiosas para ayudar a los heridos del terremoto porque el presidente estaba de fiesta en Medellín, hoy no madrugó a trabajar, apenas va para Bogotá, y después de más de 51 días de elegido no ha nombrado aún a su gabinete completo”, dijo Quintero.

Además de la mala intención del mensaje, la realidad es que el presidente Abelardo De La Espriella estuvo al frente de la situación desde el primer momento y lideró el Puesto de Mando Unificado que se adelantó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El exministro Daniel Rojas también fue otro de los exfuncionarios que puso un polémico mensaje.

“No tienen director de la Unidad de Gestión de Riesgo, tampoco hicieron empalme para saber cómo reaccionar. Improvisación que cuesta vidas. Y la prensa amordazada aplaudiendo como foca. Si fuera el presidente Petro ya lo habrían crucificado”, dijo.

Ese tipo de mensajes, sumados a otros de actividades del petrismo, han generado indignación en todos los sectores.

Incluso la senadora Carolina Corcho se sumó a la solidaridad por la tragedia que está viviendo el país.

“En nombre propio y de los miembros del Pacto Histórico y la bancada que integramos, quiero expresar nuestra solidaridad con quienes han sido afectados por el sismo de magnitud 7.4, registrado la mañana de hoy en el territorio nacional y que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó. Por los reportes preliminares revelados hasta el momento, sabemos que hay personas afectadas y edificaciones colapsadas, entre otros, en los departamentos Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Nuestros pensamientos están con las familias y comunidades afectadas”, dijo.

Gustavo Petro también ha puesto un par de escritos que han sido bastante criticados.