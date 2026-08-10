Así puede ayudar a los afectados por el terremoto en Cali: Alejandro Eder hizo un llamado a Colombia para atender la emergencia

Las cifras de afectados por el terremoto de esta mañana en Cali siguen aumentando, lo que ha generado preocupación entre los diferentes ciudadanos debido a la grave situación que están viviendo los diferentes territorios del país ante esta emergencia. Por este trágico hecho, las autoridades de la capital del Valle del Cauca ya han anunciado un centro de recolección en el que las personas podrán ayudar a las víctimas de esta catástrofe.

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El espacio en cuestión estará habilitado en la Plazoleta Jairo Varela, la cual tomará la función de centro de acopio para recibir las diferentes donaciones de la comunidad que necesitan los organismos de socorro y las personas afectadas por el sismo.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por medio de sus redes sociales, ha dado a conocer cuáles son los principales implementos que se necesitan en este momento para atender la emergencia. Entre ellos se encuentran insumos como agua potable, guantes de construcción, cascos, gafas de seguridad y colchonetas, recursos necesarios para llevar a cabo la atención de las diferentes maniobras de rescate que se van a realizar en la ciudad.

Además, el mandatario pidió el apoyo de las otras capitales del país y del Gobierno nacional, con el fin de recibir ayuda y mejorar la respuesta de Cali ante la emergencia. Asimismo, el funcionario resaltó que actualmente la ciudad solo cuenta con un equipo mediano para las maniobras de rescate, el cual está conformado por aproximadamente 64 rescatistas, por lo que solicita seis equipos adicionales que complementen las labores de búsqueda.

Por otro lado, se anunció que se han conformado seis equipos de evaluación, que tendrán como objetivo analizar las diferentes estructuras afectadas, para determinar si existen personas debajo de los escombros que necesiten ayuda inmediata y así garantizar la seguridad y supervivencia de los afectados.

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Según lo reportado por Eder, hasta el momento la ciudad tiene identificadas 26 edificaciones que se han colapsado, lo que evidencia la magnitud del terremoto y las diversas afectaciones que ha dejado tanto en Cali como en diferentes ciudades de Colombia, como Manizales, Pereira y Chocó.

A su vez, se extendió un llamado a la ciudadanía para que, en caso de conocer alguna situación relacionada con la emergencia, la reporte a través de las líneas 119 o 123, las cuales se encargarán de brindar el acompañamiento necesario y de enviar a los equipos correspondientes para atender la situación.