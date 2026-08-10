“Se rajó la tierra”: Armenia presenta graves afectaciones en diferentes partes de la ciudad tras el terremoto de esta mañana

Armenia es otra de las ciudades afectadas por el fuerte sismo presentado en Colombia en horas de la mañana. Según varios reportes, las infraestructuras del lugar han tenido graves afectaciones que han dejado a la población en una situación de riesgo debido a las diferentes zonas afectadas.

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Por su parte, la situación fue tal que, en un video conocido por SEMANA, se logra evidenciar cómo el piso de la ciudad se agrietó debido al fuerte movimiento telúrico que se presentó durante la mañana de este lunes.

Las imágenes muestran cómo la superficie presenta diversas grietas de gran tamaño que atraviesan parte del terreno, una situación que ha generado preocupación entre quienes se encuentran en los sectores donde se han registrado este tipo de afectaciones. El registro permite dimensionar la fuerza con la que el movimiento sísmico fue percibido en la capital del Quindío.

Asimismo, una de las instituciones que también habría resultado afectada por el fuerte sismo es la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, donde las instalaciones quedaron seriamente afectadas tras el movimiento telúrico. En imágenes difundidas a través de las redes sociales de FECODE, se logra ver la situación actual del recinto.

La situación en este centro educativo se suma a los diferentes reportes de daños que han comenzado a conocerse desde Armenia y otros municipios del Eje Cafetero. Las autoridades se encuentran realizando las valoraciones correspondientes para establecer cuáles estructuras presentan daños y cuáles podrían representar un riesgo para la población.

El fuerte sismo también fue sentido en otras ciudades de la región, entre ellas Pereira y Manizales, donde igualmente se han conocido imágenes de diferentes afectaciones en edificaciones y espacios públicos. La emergencia ha llevado a que los organismos de socorro mantengan activos sus equipos para atender los reportes que continúan llegando.

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Por ahora, las autoridades avanzan en la evaluación de las zonas afectadas en Armenia, mientras se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica ante la posibilidad de que se presenten réplicas. La recomendación para los ciudadanos es mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia y evitar acercarse a estructuras que hayan sufrido daños, debido al riesgo que podrían representar.

Se espera que en las próximas horas los organismos de socorro y las autoridades sigan haciendo presencia en los diferentes puntos críticos del país, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran cerca de las principales edificaciones afectadas.