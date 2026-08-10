El Servicio Geológico Colombiano ubicó en San José del Palmar, Chocó, el epicentro del terremoto de 7.4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, y que se sintió en diferentes zonas del país, incluido el departamento del Quindío.

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En imágenes quedaron captados los momentos de angustia que vivieron estudiantes, profesores y transeúntes, que se encontraban en las inmediaciones de la Universidad del Quindío, durante el movimiento telúrico. Se pueden observar daños en la infraestructura y la caída de algunos ventanales.

Algunas personas tropezaron y cayeron al suelo al salir de forma apresurada del edificio. En algunos videos se ve cómo una usuaria de redes sociales pudo captar el momento exacto.

La Universidad del Quindío informó la suspensión temporal de las labores administrativas y académicas en su sede principal de Armenia, luego de realizar la atención y evacuación de estudiantes, docentes, funcionarios y visitantes tras el sismo registrado este lunes.

De acuerdo con el reporte preliminar del Centro de Salud y la Brigada de Emergencias de la institución, 15 personas fueron atendidas por lesiones que no revisten gravedad.

Tras una inspección visual realizada en el campus, la Universidad del Quindío identificó afectaciones en fachadas, techos y cielorrasos de varias edificaciones. Además, las sedes de los Centros de Atención Tutorial ubicadas en Pereira, Manizales, Buga, Cali y Buenaventura reportaron afectaciones menores en sus instalaciones.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos también hicieron presencia en la institución para verificar la aplicación de los protocolos establecidos para el manejo de instalaciones hidráulicas, de gas y sustancias químicas ante este tipo de emergencias.

La Universidad informó que durante las próximas horas está prevista una visita técnica a la sede principal, ubicada en Armenia, con ingenieros expertos en estructuras. A partir de los resultados de esta inspección, la institución dará a conocer las decisiones adoptadas frente a las actividades académicas y administrativas.