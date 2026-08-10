Terremoto en Colombia: bancos cierran algunas de sus oficinas y activan alternativas para que clientes puedan acceder a su dinero

El sismo registrado este lunes, 10 de agosto, en Colombia obligó a varias entidades financieras a cerrar temporalmente oficinas en los departamentos más afectados, mientras avanzan las revisiones de infraestructura y seguridad. Banco de Bogotá y Davivienda anunciaron medidas de contingencia y mantuvieron habilitados sus canales digitales y cajeros automáticos.

El Banco de Bogotá informó que sus oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada, luego de activar sus protocolos de contingencia y llevar a cabo una evaluación de la infraestructura en el país.

Para atender a los usuarios de esos tres departamentos, la entidad habilitó la línea prioritaria 601 742 8386. También mantiene disponible su canal de WhatsApp. En el resto del territorio nacional, las oficinas continúan operando, al igual que los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca virtual, a través de los cuales se pueden efectuar retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo. Igualmente, las tarjetas de crédito y débito siguen funcionando con normalidad.

De la misma manera, Davivienda tomó una medida similar, aunque con una cobertura geográfica mayor. La entidad ordenó el cierre temporal de sus oficinas físicas en Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, cinco de los departamentos más afectados por el movimiento sísmico.

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El banco aseguró que su red de cajeros continúa disponible y anunció que sus clientes podrán retirar efectivo incluso en cajeros de otras entidades. En esos casos, Davivienda reintegrará los costos asociados a la operación.

La aplicación y la página web de Davivienda también permanecen operativas para transferencias, pagos y consultas. La entidad indicó, además, que sus tarjetas débito y crédito funcionan con normalidad.

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Las decisiones se suman a las medidas adoptadas por otras compañías tras el terremoto, que ha provocado afectaciones en infraestructura y servicios en varias zonas del occidente del país. En el sector financiero, la prioridad durante las primeras horas ha sido verificar las condiciones de las oficinas antes de reabrirlas, mientras se trasladan parte de las operaciones hacia los canales digitales y la red de cajeros.

Tanto Banco de Bogotá como Davivienda señalaron que seguirán evaluando la situación y anunciarán posteriormente cuándo se normalizará la atención presencial en las zonas afectadas.

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Paralelamente, la AFP Porvenir informó que activó sus protocolos de seguimiento y verificación para evaluar las condiciones de seguridad en sus sedes y garantizar la continuidad de sus servicios.

Las oficinas que presentan afectaciones en Pereira, Cali, Tuluá, Cartago y Buenaventura permanecerán cerradas hasta que cumplan con las condiciones de seguridad. También, la compañía comunica que se encuentra en contacto directo con quienes tenían agendados trámites presenciales para reprogramar o dar respuesta inmediata a sus solicitudes.

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Por el momento, los canales digitales y la Línea de Servicio al Cliente de Porvenir continúan operando con normalidad, permitiendo a sus afiliados realizar consultas y trámites.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia, dejando hasta esta hora al menos 111 muertos y 87 heridos. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, Chocó, y el movimiento se sintió en buena parte del país. Risaralda y Valle del Cauca concentran buena parte de las víctimas, mientras continúan las búsquedas entre edificios colapsados. Más de 20 municipios reportan afectaciones. Varios aeropuertos suspendieron operaciones para revisar daños. El Gobierno declaró la emergencia nacional y mantiene desplegados equipos de rescate.