Latam fija topes en precios de vuelos hacia Cali, Armenia y Pereira tras grave situación por el terremoto de este 10 de agosto

Una verdadera tragedia se vive en Colombia durante este lunes 10 de agosto, luego de que, a primeras horas de la mañana, se registrara un fuerte terremoto que se sintió en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del terrenito fue de 7,4, lo que generó graves daños en varias ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Quibdó.

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Tras la grave contingencia, varias empresas han tenido que ajustar sus operaciones o su planta de trabajadores para garantizar la prestación de sus servicios.

Uno de los sectores que realizó este ajuste fue el de las aerolíneas, debido a la urgencia de muchas personas por retornar a estos lugares, ya sea porque allí residen o tienen familiares.

La empresa Latam Airlines informó que, tras la emergencia, como medida de autorregulación y ante el incremento de la demanda de vuelos, se establecieron nuevos topes tarifarios para las rutas con origen o destino en Cali, Armenia y Pereira.

Pasajeros con tiquetes para este 10 de agosto podrán cambiar fecha, solicitar reembolso o modificar su ruta sin penalidades, informó Latam. Foto: Foto cortesía Latam

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Dada esta situación, estos son los precios máximos por trayecto a cada destino:

$252.000 para Cali

$234.000 para Armenia

$228.000 para Pereira

Esto significa que la aerolínea no podrá cobrar más de estos topes por los vuelos hacia estos destinos. Además, la empresa también anunció medidas de flexibilidad para los pasajeros afectados por el terremoto.

“Estas opciones aplicarán para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia”, señala Latam.

Avianca adoptó medidas de flexibilidad similares para los viajeros afectados por el fuerte sismo registrado en el país. Foto: Cortesía LATAM

Quienes tengan un tiquete comprado para este 10 de agosto y necesiten modificarlo, podrán acceder a estos tres beneficios clave.

Los viajeros contemplados en este periodo pueden acceder a las siguientes alternativas sin cobro de penalidades:

Cambio de fecha o vuelo: Modificación sin multa ni diferencia de tarifa.

Modificación sin multa ni diferencia de tarifa. Devolución de dinero: Solicitud de reembolso total sin costos adicionales.

Solicitud de reembolso total sin costos adicionales. Cambio de ruta: Ajuste sujeto a disponibilidad de sillas en la cabina original.

“La compañía mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales. Cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam”, señala la empresa.

De otro lado, Avianca también definió los mismos mecanismos para los vuelos.