Wingo anuncia cambios y reembolsos para pasajeros afectados por el terremoto en Colombia

La aerolínea Wingo anunció medidas de flexibilidad para los pasajeros que tengan vuelos programados durante este lunes 10 y martes 11 de agosto de 2026, luego del terremoto registrado en Colombia. Las opciones estarán disponibles para viajeros con itinerarios en toda la red de destinos de la compañía.

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La empresa informó que las medidas buscan facilitar la modificación de los planes de viaje ante la situación registrada durante la jornada. Entre las alternativas se encuentra el cambio de fecha sin cobro por modificaciones ni diferencia tarifaria.

Los pasajeros podrán modificar la fecha de su vuelo y hacer el viaje hasta 30 días después de la fecha inicialmente programada. Wingo precisó que este plazo podría cambiar dependiendo de la evolución de la situación y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Otra de las opciones habilitadas es el cambio de ruta. Los viajeros podrán solicitar una modificación dentro de la red de destinos de la aerolínea, aunque estará sujeta a disponibilidad. Al igual que en el cambio de fecha, el nuevo viaje podrá realizarse hasta 30 días después de la fecha originalmente establecida.

La tercera alternativa corresponde al reembolso. De acuerdo con la información entregada por la compañía, los pasajeros podrán solicitar la devolución del 100 % del valor pagado por el tiquete.

Wingo expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el movimiento telúrico.

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“Wingo expresa su solidaridad con todas las personas y familias afectadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia”, señaló la aerolínea.

Los viajeros interesados en acceder a alguna de las alternativas podrán realizar la gestión a través de los canales de atención de Wingo disponibles en Colombia. La compañía no indicó en el comunicado requisitos adicionales diferentes a los relacionados con los itinerarios programados durante las fechas señaladas.

El movimiento generó preocupación entre la población y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La aerolínea también informó que continuará haciendo seguimiento a la situación y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse hacia los aeropuertos.

Además, pidió a los viajeros mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la compañía, debido a que las condiciones de operación podrían variar según la evolución de la emergencia y las determinaciones de las autoridades.

Las medidas anunciadas aplican a los itinerarios programados para los días 10 y 11 de agosto de 2026 en toda la red de destinos de Wingo.