Latam se unió a las aerolíneas que tomaron medidas para viajeros afectados por el terremoto en Colombia: ojo a los cambios

Colombia vivió este 10 de agosto, a las 7 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.4, que tuvo como epicentro el departamento del Chocó. El movimiento telúrico causó estragos en varias ciudades del país; entre las más afectadas están Manizales, Cali, Pereira y Quibdó.
Tras los graves daños, varias aerolíneas se han pronunciado, asegurando que garantizarán los cambios en itinerarios, tiquetes o reembolsos sin generar penalidades. Entre ellas se encuentran Avianca y Latam. Esta última se pronunció hace algunos minutos, detallando las nuevas alternativas.
Es importante tener en cuenta que las opciones aplicarán para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.
Los pasajeros incluidos en este periodo tendrán la posibilidad de elegir entre las siguientes alternativas:
- Realizar un cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa.
- Solicitar la devolución sin costo adicional.
- Cambiar la ruta, según la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.
“La compañía mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales. Cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam”, precisó la aerolínea.
La empresa invitó a sus clientes a consultar previamente el estado de sus vuelos y a la vez gestionar los cambios correspondientes a través de la página www.latam.com o de la app móvil de Latam. Indicó que también está disponible la línea telefónica 601 518 5800 para resolver inquietudes y brindar acompañamiento.