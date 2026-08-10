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Latam se unió a las aerolíneas que tomaron medidas para viajeros afectados por el terremoto en Colombia: ojo a los cambios

Los viajeros con vuelos desde o hacia Pereira, Cali y Armenia podrán cambiar la fecha o el vuelo sin pagar multas ni diferencias tarifarias.

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Redacción Semana
10 de agosto de 2026 a las 12:20 p. m.
Latam anunció medidas de protección para los pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto.
Latam anunció medidas de protección para los pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto. Foto: Getty Images

Colombia vivió este 10 de agosto, a las 7 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.4, que tuvo como epicentro el departamento del Chocó. El movimiento telúrico causó estragos en varias ciudades del país; entre las más afectadas están Manizales, Cali, Pereira y Quibdó.

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Tras los graves daños, varias aerolíneas se han pronunciado, asegurando que garantizarán los cambios en itinerarios, tiquetes o reembolsos sin generar penalidades. Entre ellas se encuentran Avianca y Latam. Esta última se pronunció hace algunos minutos, detallando las nuevas alternativas.

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Latam habilitó la posibilidad de solicitar el reembolso de los tiquetes sin costos adicionales para los pasajeros cobijados por las medidas. Foto: Foto cortesía Latam

Es importante tener en cuenta que las opciones aplicarán para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

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Los pasajeros incluidos en este periodo tendrán la posibilidad de elegir entre las siguientes alternativas:

  • Realizar un cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa.
  • Solicitar la devolución sin costo adicional.
  • Cambiar la ruta, según la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.
Aerolínea Latam
Los pasajeros afectados podrán solicitar cambios de ruta, sujetos a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. Foto: Cortesía Latam

“La compañía mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales. Cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam”, precisó la aerolínea.

La empresa invitó a sus clientes a consultar previamente el estado de sus vuelos y a la vez gestionar los cambios correspondientes a través de la página www.latam.com o de la app móvil de Latam. Indicó que también está disponible la línea telefónica 601 518 5800 para resolver inquietudes y brindar acompañamiento.

Vista del avión de LATAM Airlines en el aeropuerto de Medellín, el 25 de febrero de 2024 en Medellín, Colombia (Foto de Patrick van Katwijk/Getty Images)
Latam recomendó consultar el estado de los vuelos y gestionar cambios a través de sus canales oficiales ante la emergencia. Foto: Getty Images