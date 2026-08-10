Latam se unió a las aerolíneas que tomaron medidas para viajeros afectados por el terremoto en Colombia: ojo a los cambios

Colombia vivió este 10 de agosto, a las 7 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.4, que tuvo como epicentro el departamento del Chocó. El movimiento telúrico causó estragos en varias ciudades del país; entre las más afectadas están Manizales, Cali, Pereira y Quibdó.

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Tras los graves daños, varias aerolíneas se han pronunciado, asegurando que garantizarán los cambios en itinerarios, tiquetes o reembolsos sin generar penalidades. Entre ellas se encuentran Avianca y Latam. Esta última se pronunció hace algunos minutos, detallando las nuevas alternativas.

Latam habilitó la posibilidad de solicitar el reembolso de los tiquetes sin costos adicionales para los pasajeros cobijados por las medidas. Foto: Foto cortesía Latam

Es importante tener en cuenta que las opciones aplicarán para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

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Los pasajeros incluidos en este periodo tendrán la posibilidad de elegir entre las siguientes alternativas:

Realizar un cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa.

Solicitar la devolución sin costo adicional.

Cambiar la ruta, según la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.

Los pasajeros afectados podrán solicitar cambios de ruta, sujetos a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. Foto: Cortesía Latam

“La compañía mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales. Cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam”, precisó la aerolínea.

La empresa invitó a sus clientes a consultar previamente el estado de sus vuelos y a la vez gestionar los cambios correspondientes a través de la página www.latam.com o de la app móvil de Latam. Indicó que también está disponible la línea telefónica 601 518 5800 para resolver inquietudes y brindar acompañamiento.