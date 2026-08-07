Con millonaria inversión, anuncian nuevo proyecto de vivienda para adultos mayores en Chia

Vivir más años ya no es suficiente; hoy las personas quieren vivir mejor. El desarrollo de nuevas soluciones en salud, vivienda y acompañamiento ha transformado la forma en que la generación silver afronta esta etapa, con alternativas que promueven la autonomía, la interacción social y el acceso a servicios especializados.

Nuevo modelo de vivienda de lujo para adultos mayores se expande en Bogotá ante el crecimiento de esta población

Esta evolución ha impulsado el crecimiento de una nueva categoría en Colombia: el senior living, un modelo que integra vivienda, atención en salud y espacios de convivencia para responder a las necesidades de una población cada vez más longeva. Más que una tendencia demográfica, refleja una nueva forma de entender el envejecimiento, donde el bienestar, el propósito y la participación activa cobran un papel central.

En este contexto, Casa Nua, compañía especializada en el desarrollo y operación de senior living, anunció una inversión de $50.000 millones para consolidar su nueva sede en Chía. Con siete años de experiencia en Colombia y un modelo consolidado en Medellín, la organización continúa su expansión para atender la creciente demanda de soluciones especializadas para la población mayor.

Casa Nua Chia Foto: Cortesía

La nueva sede contará con 98 unidades residenciales y fue pensada para personas que desean mantener un estilo de vida activo, autónomo y conectado con una comunidad. Más que un desarrollo inmobiliario, esta inversión responde al crecimiento de la economía silver, uno de los mercados con mayor potencial de expansión a nivel mundial, impulsado por una población que vive más años y demanda nuevas alternativas para vivir esta etapa de la vida.

“Las personas mayores de hoy no buscan únicamente un lugar para vivir; buscan una mejor forma de vivir. Quieren conservar su independencia, mantenerse activas y contar con el respaldo de una comunidad y de servicios especializados que les permitan disfrutar plenamente de esta etapa. Al mismo tiempo, las familias necesitan la tranquilidad de saber que sus seres queridos están en un entorno seguro, con atención profesional y oportunidades permanentes para socializar, mantenerse física y cognitivamente activos. En Casa Nua creemos que la vejez puede ser una de las mejores etapas de la vida y por eso desarrollamos un modelo que responde tanto a las necesidades de las personas mayores como a la tranquilidad que buscan sus familias”, afirma Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua.

Casa Nua Chia Foto: Cortesía

La nueva sede de Chía también generará más de 150 oportunidades de empleo entre puestos directos e indirectos en áreas como salud, enfermería, fisioterapia, nutrición, gastronomía, administración y mantenimiento, además de fortalecer la cadena de proveedores y aliados locales.

La elección de Chía responde a su cercanía con Bogotá, su creciente infraestructura, el acceso a servicios médicos especializados y su reconocida calidad de vida, condiciones que la convierten en un lugar estratégico para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Con una mensualidad integral desde los $13 millones, que incluye alojamiento, alimentación, atención especializada, programas de bienestar, actividades físicas y cognitivas, acompañamiento profesional permanente y acceso a servicios de salud dentro del mismo entorno, Casa Nua busca consolidarse como uno de los principales referentes del senior living en Colombia y Latinoamérica. La apertura de su nueva sede en Chía representa un paso más en la consolidación de una categoría llamada a desempeñar un papel cada vez más relevante en el futuro del país, a medida que la población envejece y demanda nuevas alternativas para vivir esta etapa con mayor autonomía, seguridad y calidad de vida.