Subsidios de vivienda, entre las medidas que buscan recuperar la demanda de compra

El mercado inmobiliario colombiano identifica en el fortalecimiento de los subsidios una de las medidas para recuperar la demanda de compra de vivienda, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que ha registrado una reducción en ventas y lanzamientos.

Según datos de Fincaraíz, durante el primer semestre de 2026, el 71 % de las búsquedas en el portal correspondió a arriendo y el 29 %, a compra. Este comportamiento se presentó tras la suspensión de nuevas postulaciones al programa Mi Casa Ya y en medio de las dudas sobre la disponibilidad de subsidios para adquisición de vivienda.

A este escenario se suman las tasas de interés del Banco de la República, ubicadas en 12 %, y una caída del 8 % en las ventas de vivienda. Martha Valencia, CEO de Fincaraíz.com.co, señaló que el plan de vivienda del nuevo Gobierno podría incidir en la recuperación de la demanda.

“Hacemos una lectura de oportunidad ante el plan ‘Colombia, país de propietarios’, ya que el fortalecimiento real de los subsidios tiene el potencial de reactivar la intención de compra en el segmento VIS, el cual ha sido el más golpeado con caídas superiores al 8 % en ventas y lanzamientos. El mercado necesita señales claras de financiación para que ese 71 % de interesados en arrendar pueda dar el salto definitivo hacia la propiedad”, aseguró.

Entre las metas para el próximo cuatrienio se encuentra la construcción de un millón de viviendas en cuatro años y la reactivación de subsidios a la tasa de interés para VIS. También se plantea impulsar el leasing habitacional, modalidad que creció 10,6 % en operaciones durante el primer trimestre de 2026.

Bogotá concentra el 63 % de la demanda de Fincaraíz y los estratos 3 y 4 lideran las consultas. Además, el 58 % de la audiencia del portal tiene entre 25 y 44 años, segmento que busca acceder a su primera vivienda.

“La clave para que el nuevo plan de vivienda sea exitoso radica en la focalización y en reducir los costos de cierre financiero. Los datos nos muestran que el comprador joven de estratos 2 a 4 es quien más depende de estos subsidios; por ello, incorporar modelos como el leasing y mantener tasas preferenciales será determinante para convertir a Colombia en un verdadero país de propietarios”, puntualiza la vocería de Fincaraíz.