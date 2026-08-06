Augusto Solano recibe reconocimiento por su trayectoria empresarial

Augusto Solano fue reconocido como “Ingeniero Industrial Destacado”, en la categoría Sector Privado, por Inandes, Capítulo de Ingeniería Industrial de Uniandinos, durante el Gran Encuentro Anual de Ingenieros Industriales.

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La distinción destaca su trayectoria empresarial y su aporte al fortalecimiento de la competitividad de Colombia, así como su papel en la proyección del liderazgo del país en escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, Solano ha liderado organizaciones de los sectores gremial, agroindustrial y financiero, impulsando estrategias enfocadas en la competitividad y el comercio exterior. Su gestión ha estado especialmente vinculada al desarrollo de la floricultura colombiana, sector que contribuyó a posicionar al país como un referente en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Este trabajo también le ha valido reconocimientos internacionales.

Actualmente, continúa participando en juntas directivas de distintas organizaciones, desde donde aporta su experiencia al desarrollo empresarial.

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Tras recibir el reconocimiento, Solano aseguró que la distinción tiene un significado especial al provenir de sus colegas y resaltó la importancia que tuvo su formación como ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en su desarrollo profesional.

“Recibo esta distinción con inmensa gratitud y orgullo, por provenir de mis colegas y por la importancia que ha tenido mi formación como ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en mi desempeño profesional en distintas áreas y organizaciones. Particularmente, me complace haber generado valor para la sociedad en distintos campos. Estoy convencido que las nuevas generaciones de ingenieros industriales harán grandes aportes al desarrollo del país, afirmó Solano.